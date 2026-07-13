Världen
Båtar i sundet Hormuz. Foto: Asghar Besharati/AP/TT
USA har attackerat Iran
USA har attackerat
platser för Irans militärer.
Attackerna hände
på söndag och måndag.
En person har dött
i attackerna.
Det säger Iran.
Attackerna ska förstöra
för Irans militär
så att de inte kan attackera
båtar i sundet Hormuz.
Det säger USA.
De senaste månaderna
har Iran och USA pratat om fred.
Men USAs nya attacker
gör att samtalen
inte betyder något.
Det säger Iran.
Iran svarade på USAs attacker
med att skjuta mot platser
för USAs militärer i
- Bahrain
- Jordanien
- Kuwait.
Sundet Hormuz
är en viktig plats
för transport av olja.
Under kriget mellan
USA och Iran har sundet
varit stängt i omgångar.
Nu säger USA att sundet är öppet.
Men militärerna i Iran
säger att sundet är stängt
tills USA slutar med sina attacker.
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13 juli 2026
när ska detta elände sluta??? jag vill ha fred på jorden. 😡🤥😡🤢🤕🤒
Är sundet öppet eller stängt?
Hej Vinne.
Det vet vi inte.
USA säger att det är öppet.
Iran säger att det är stängt.
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Allt amerikansk fel. De är i Mellanöstern för att döda barn och kvinnor. Idioter
USA ville hindra Iran från att använda sina missiler, drönare och andra militära vapen för att attackera fartyg i sundet Hormuz. USA säger också att de vill hålla sundet Hormuz öppet så att fartyg kan passera och transportera olja. Iran har attackerat fartyg i sundet Hormuz och skjutit mot länder som Bahrain, Jordanien, Kuwait och Saudiarabien.
Därför säger USA att de attackerade Irans militära anläggningar för att stoppa fler attacker och skydda sjöfarten.
Sandlådan kriget fortsätter. De beter sig som små barn i sandlåda. Är det värmen som gör Iran krigar? Jag kommer aldrig åka till Iran även om jag fick en billiarder av pengar.
Om man krigar, det bevisar man har samma hjärna som de i stenåldern…
När hjärnan (intelligens och logiskt tänkande) tar slut.
Då tar våldet vid. Stackars ointelligenta presidenter mm. Som uppenbart inte kan uppföra sig vuxet och radikalt. Finns ju en anledning till pension och att inte ha ansvar. Eftersom hjärnan sviker och logiskt tänkande är ett minne blott.