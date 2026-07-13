USA har attackerat Iran

USA har attackerat

platser för Irans militärer.

Attackerna hände

på söndag och måndag.

En person har dött

i attackerna.

Det säger Iran.

Attackerna ska förstöra

för Irans militär

så att de inte kan attackera

båtar i sundet Hormuz.

Det säger USA.

De senaste månaderna

har Iran och USA pratat om fred.

Men USAs nya attacker

gör att samtalen

inte betyder något.

Det säger Iran.

Iran svarade på USAs attacker

med att skjuta mot platser

för USAs militärer i

Bahrain

Jordanien

Kuwait.

Sundet Hormuz

är en viktig plats

för transport av olja.

Under kriget mellan

USA och Iran har sundet

varit stängt i omgångar.

Nu säger USA att sundet är öppet.

Men militärerna i Iran

säger att sundet är stängt

tills USA slutar med sina attacker.

8 SIDOR