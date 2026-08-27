Kung Harald på sjukhus

Norges kung Harald

är allvarligt sjuk.

Den 89-åriga kungen

får vård på sjukhus.

Drottning Sonja

och kronprinsen Haakon

är nu på sjukhuset hos kungen.

Det berättar folk

som jobbar med kungen.

Kung Harald har legat

på sjukhuset i tio dagar.

Han har bland annat

en infektion i kroppen,

säger sjukhuset.

8 SIDOR/TT