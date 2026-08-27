Världen
Norska kungen Harald. Foto: Liser Åserud/NTB/TT
Kung Harald på sjukhus
Norges kung Harald
är allvarligt sjuk.
Den 89-åriga kungen
får vård på sjukhus.
Drottning Sonja
och kronprinsen Haakon
är nu på sjukhuset hos kungen.
Det berättar folk
som jobbar med kungen.
Kung Harald har legat
på sjukhuset i tio dagar.
Han har bland annat
en infektion i kroppen,
säger sjukhuset.
8 SIDOR/TT
Kung Harald
- Kung Harald V av Norge
är född den 21 februari år 1937.
- Han blev kung år 1991.
- Hans föräldrar var
kung Olav V och
svenska prinsessan Märtha.
- Kung Harald är gift med
drottning Sonja.
De har två barn
prinsessan Märtha Louise
och kronprins Haakon.
- När Harald dör kommer
kronprins Haakon
och hans fru Mette-Marit
att bli kung och drottning.
Prinsessan Mette-Marit med sin man prins Haakon. Foto: Lise Åserud/NTB/TT
27 augusti 2026
Han är nästan 90 år,sjukdomar kommer med åldern så är det.hoppas han kryar på sig.
Om han överlever kommer han nog tyvärr då snart av ålder… :(😭
Det är livets gång man ska vara tacksam för att man har levt nästan 90 år och haft ett bra liv.hoppas han ska leva till 100 han är en bra kung.
Ja