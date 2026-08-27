Världen

Han ler mot kameran.

Norska kungen Harald. Foto: Liser Åserud/NTB/TT

Kung Harald på sjukhus

Norges kung Harald
är allvarligt sjuk.
Den 89-åriga kungen
får vård på sjukhus.

Drottning Sonja
och kronprinsen Haakon
är nu på sjukhuset hos kungen.
Det berättar folk
som jobbar med kungen.

Kung Harald har legat
på sjukhuset i tio dagar.
Han har bland annat
en infektion i kroppen,
säger sjukhuset.

8 SIDOR/TT

Kung Harald

  • Kung Harald V av Norge
    är född den 21 februari år 1937.
  • Han blev kung år 1991.
  • Hans föräldrar var
    kung Olav V och
    svenska prinsessan Märtha.
  • Kung Harald är gift med
    drottning Sonja.
    De har två barn
    prinsessan Märtha Louise
    och kronprins Haakon.
  • När Harald dör kommer
    kronprins Haakon
    och hans fru Mette-Marit
    att bli kung och drottning.
De är glada. De firar Norges nationaldag. Prinsessan Mette-Marit med sin man prins Haakon. Foto: Lise Åserud/NTB/TT

27 augusti 2026

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4 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    27 augusti, 2026 kl. 10:18

    Han är nästan 90 år,sjukdomar kommer med åldern så är det.hoppas han kryar på sig.

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  2. JULTOMTEN_IS_IN_DA_HOUSE skriver:
    27 augusti, 2026 kl. 11:52

    Om han överlever kommer han nog tyvärr då snart av ålder… :(😭

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  3. Bertil N skriver:
    27 augusti, 2026 kl. 11:58

    Det är livets gång man ska vara tacksam för att man har levt nästan 90 år och haft ett bra liv.hoppas han ska leva till 100 han är en bra kung.

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  4. bob skriver:
    27 augusti, 2026 kl. 12:40

    Ja

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