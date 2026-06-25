Världen

De jobbar vid ett förstört hus.

Räddningsarbetare letar efter skadade. Foto: Juan Barret/AFP/TT

Jordbävning i Venezuela

Minst 32 personer har dött
efter två kraftiga jordbävningar
i landet Venezuela.
Över 700 personer är skadade.

Men det är troligen många
fler döda och skadade.
Än så länge saknas information
från platserna
där jordbävningarna
förstörde mest.

Mellan tusen och
tio tusen människor
brukar dö av så här
kraftiga jordbävningar.
Det säger experter.

I huvudstaden Caracas
har byggnader och hus rasat.
Regeringen har sagt till folket
att vara utomhus.

Jordbävningarna är
bland de värsta
som drabbat landet
på över hundra år.

8 SIDOR/TT

25 juni 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Beatrice skriver:
    25 juni, 2026 kl. 09:53

    såg det på nyheterna nu på morgonen, fruktansvärt 😪😪😪

    Svara
  2. Den fete skriver:
    25 juni, 2026 kl. 11:14

    Ja det är viktiga nyheter.
    Och det bör ju informeras om..
    Annars tror folk att det är usa som är ute efter oljan i Venezuela

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar