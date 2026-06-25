Jordbävning i Venezuela

Minst 32 personer har dött

efter två kraftiga jordbävningar

i landet Venezuela.

Över 700 personer är skadade.

Men det är troligen många

fler döda och skadade.

Än så länge saknas information

från platserna

där jordbävningarna

förstörde mest.

Mellan tusen och

tio tusen människor

brukar dö av så här

kraftiga jordbävningar.

Det säger experter.

I huvudstaden Caracas

har byggnader och hus rasat.

Regeringen har sagt till folket

att vara utomhus.

Jordbävningarna är

bland de värsta

som drabbat landet

på över hundra år.

8 SIDOR/TT