Världen
Räddningsarbetare letar efter skadade. Foto: Juan Barret/AFP/TT
Jordbävning i Venezuela
Minst 32 personer har dött
efter två kraftiga jordbävningar
i landet Venezuela.
Över 700 personer är skadade.
Men det är troligen många
fler döda och skadade.
Än så länge saknas information
från platserna
där jordbävningarna
förstörde mest.
Mellan tusen och
tio tusen människor
brukar dö av så här
kraftiga jordbävningar.
Det säger experter.
I huvudstaden Caracas
har byggnader och hus rasat.
Regeringen har sagt till folket
att vara utomhus.
Jordbävningarna är
bland de värsta
som drabbat landet
på över hundra år.
8 SIDOR/TT
25 juni 2026
såg det på nyheterna nu på morgonen, fruktansvärt 😪😪😪
Ja det är viktiga nyheter.
Och det bör ju informeras om..
Annars tror folk att det är usa som är ute efter oljan i Venezuela