Sport
Messi firar ett mål tillsammans med sina lagkamrater. Foto: Julio Cortez/AP/TT
Messi har rekordet i VM
Lionel Messi gjorde
båda målen när Argentina
vann över Österrike
med 2–0 i måndags.
Nu är han spelaren som gjort
flest mål i VM i fotboll.
Han har gjort 18 mål.
Det har ingen annan gjort.
Det här är Messis sjätte VM.
Miroslav Klose från Tyskland
hade rekordet för herrar förut.
Det var 16 mål.
Marta från Brasilien
har rekordet för damer.
Det är 17 mål.
Messi har chans
att göra fler mål.
Om några dagar ska Argentina
spela mot Jordanien.
Det är sista matchen
i gruppspelet.
Sedan börjar slutspelet.
Argentina är klara för slutspel.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
23 juni 2026
😎
Kul att Mesi gör så många mål jäte kul för dom som hejar på dom och för lahet.🙂🙂