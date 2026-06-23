Messi har rekordet i VM

Lionel Messi gjorde

båda målen när Argentina

vann över Österrike

med 2–0 i måndags.

Nu är han spelaren som gjort

flest mål i VM i fotboll.

Han har gjort 18 mål.

Det har ingen annan gjort.

Det här är Messis sjätte VM.

Miroslav Klose från Tyskland

hade rekordet för herrar förut.

Det var 16 mål.

Marta från Brasilien

har rekordet för damer.

Det är 17 mål.

Messi har chans

att göra fler mål.

Om några dagar ska Argentina

spela mot Jordanien.

Det är sista matchen

i gruppspelet.

Sedan börjar slutspelet.

Argentina är klara för slutspel.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR