Sport
Sveriges spelare Viktor Gyökeres är ledsen efter matchen mot Nederländerna. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Sverige förlorade i VM
Just nu är det VM i fotboll
för herrar.
I lördags spelade
Sverige mot Nederländerna.
Matchen var i staden
Houston i USA.
Det gick dåligt
för Sverige.
Redan efter 15 minuter
ledde Nederländerna med 2–0.
Matchen slutade 5–1
till Nederländerna.
Det är en av de
största förlusterna
någonsin för Sverige
i ett VM.
– Det känns konstigt.
Vi spelade ändå bra ibland.
Men att förlora så stort
är mycket tråkigt.
Det säger Viktor Gyökeres
i det svenska laget.
Trots förlusten kan
Sverige fortfarande gå
vidare från sin grupp.
Laget har tre poäng efter
vinsten tidigare mot Tunisien.
På natten till fredag
spelar Sverige mot Japan.
Det är Sveriges sista
match i gruppen.
Om Sverige tar poäng
mot Japan kommer de
få spela vidare i VM.
Men Sverige kan få spela
vidare även om de förlorar.
Det beror på hur
andra matcher slutar.
8 SIDOR/TT
Sveriges matcher i VM
- Sverige mot Tunisien 5–1.
- Sverige mot Nederländerna 1–5.
Fredag den 26 juni klockan 01.00
- Sverige mot Japan
22 juni 2026
Sverige var bättre. Domaren var mutad eller hotad
Hej alla
Jag tror på lilla Sverige 🇸🇪♥️
Vi måste vinna mot Japan.