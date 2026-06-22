Sverige förlorade i VM

Just nu är det VM i fotboll

för herrar.

I lördags spelade

Sverige mot Nederländerna.

Matchen var i staden

Houston i USA.

Det gick dåligt

för Sverige.

Redan efter 15 minuter

ledde Nederländerna med 2–0.

Matchen slutade 5–1

till Nederländerna.

Det är en av de

största förlusterna

någonsin för Sverige

i ett VM.

– Det känns konstigt.

Vi spelade ändå bra ibland.

Men att förlora så stort

är mycket tråkigt.

Det säger Viktor Gyökeres

i det svenska laget.

Trots förlusten kan

Sverige fortfarande gå

vidare från sin grupp.

Laget har tre poäng efter

vinsten tidigare mot Tunisien.

På natten till fredag

spelar Sverige mot Japan.

Det är Sveriges sista

match i gruppen.

Om Sverige tar poäng

mot Japan kommer de

få spela vidare i VM.

Men Sverige kan få spela

vidare även om de förlorar.

Det beror på hur

andra matcher slutar.

8 SIDOR/TT