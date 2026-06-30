Sport
Graham Potter och spelarna i Sveriges lag. Foto: Tony Gutierrez/AP/TT
Sverige har en svår match
Nu har slutspelet börjat
i VM i fotboll för herrar.
Det är sextondelsfinaler.
I slutspelet måste du
vinna varje match.
Annars är du ute ur tävlingen.
I kväll tisdag ska Sveriges lag spela.
Det blir en svår match.
Sverige ska spela mot ett av
världens bästa lag, Frankrike.
Frankrike är det näst bästa
laget i världen just nu.
Det säger organisationen Fifa.
Argentina är bäst.
Sverige är på plats 37.
– Vi måste spela
vår bästa match hittills.
Vi måste vara nästan perfekta.
Alla måste hjälpa till.
Det säger Sveriges tränare
Graham Potter.
– Bollen är rund.
Allt kan hända.
Det säger Sveriges spelare
Yasin Ayari.
Sveriges match börjar klockan 23.
Den går att se på TV4.
Flera kända lag
är redan ute ur VM.
Tyskland förlorade
mot Paraguay.
Nederländerna
förlorade mot Marocko.
Men Brasilien är kvar.
De vann mot Japan.
8 SIDOR/TT
30 juni 2026
Sverige kommer att vinna 2-1😃
heja Sverige vi är bäst. jag håller tummarna ikväll.