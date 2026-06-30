Sverige har en svår match

Nu har slutspelet börjat

i VM i fotboll för herrar.

Det är sextondelsfinaler.

I slutspelet måste du

vinna varje match.

Annars är du ute ur tävlingen.

I kväll tisdag ska Sveriges lag spela.

Det blir en svår match.

Sverige ska spela mot ett av

världens bästa lag, Frankrike.

Frankrike är det näst bästa

laget i världen just nu.

Det säger organisationen Fifa.

Argentina är bäst.

Sverige är på plats 37.

– Vi måste spela

vår bästa match hittills.

Vi måste vara nästan perfekta.

Alla måste hjälpa till.

Det säger Sveriges tränare

Graham Potter.

– Bollen är rund.

Allt kan hända.

Det säger Sveriges spelare

Yasin Ayari.

Sveriges match börjar klockan 23.

Den går att se på TV4.

Flera kända lag

är redan ute ur VM.

Tyskland förlorade

mot Paraguay.

Nederländerna

förlorade mot Marocko.

Men Brasilien är kvar.

De vann mot Japan.

8 SIDOR/TT