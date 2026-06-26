Sport
Anthony Elanga får en kram av Gustaf Lagerbielke. Foto: Tony Gutierrez/AP/TT
Sverige till slutspel
Sveriges herrar har spelat
match mot Japan i VM i fotboll.
Det hände på natten
mellan torsdag och fredag.
Matchen slutade 1–1.
Daizen Maeda
gjorde Japans mål.
Anthony Elanga
gjorde Sveriges mål.
Det här betyder att Sverige
går vidare till slutspel i VM.
I slutspelet måste du
vinna varje match.
Annars är du
ute ur tävlingen.
Sverige ska spela sextondelsfinal
på tisdag kväll.
Det är inte klart vilket lag
som Sverige ska möta.
Troligen blir det
Frankrike eller Norge.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
26 juni 2026
Underbar 🫶🏻
spelet är oavgjort
❤️🇸🇴❤️
❤️🇸🇪❤️
Heja Sverige!
Jag visste att sverige skulle gå vidare.grattis grattis till det svenska laget ni är bäst
Heja 🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪
Går Japan också vidare?
Ja. De ska möta Brasilien.
Vänligen,
Hej! Jag hoppas att våra spelare vinner VM.