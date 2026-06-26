Sverige till slutspel

Sveriges herrar har spelat

match mot Japan i VM i fotboll.

Det hände på natten

mellan torsdag och fredag.

Matchen slutade 1–1.

Daizen Maeda

gjorde Japans mål.

Anthony Elanga

gjorde Sveriges mål.

Det här betyder att Sverige

går vidare till slutspel i VM.

I slutspelet måste du

vinna varje match.

Annars är du

ute ur tävlingen.

Sverige ska spela sextondelsfinal

på tisdag kväll.

Det är inte klart vilket lag

som Sverige ska möta.

Troligen blir det

Frankrike eller Norge.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR