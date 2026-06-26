Sport

De firar tillsammans efter ett mål.

Anthony Elanga får en kram av Gustaf Lagerbielke. Foto: Tony Gutierrez/AP/TT

Sverige till slutspel

Sveriges herrar har spelat
match mot Japan i VM i fotboll.
Det hände på natten
mellan torsdag och fredag.

Matchen slutade 1–1.
Daizen Maeda
gjorde Japans mål.
Anthony Elanga
gjorde Sveriges mål.

Det här betyder att Sverige
går vidare till slutspel i VM.
I slutspelet måste du
vinna varje match.
Annars är du
ute ur tävlingen.

Sverige ska spela sextondelsfinal
på tisdag kväll.
Det är inte klart vilket lag
som Sverige ska möta.
Troligen blir det
Frankrike eller Norge.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

26 juni 2026

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9 kommentarer
  1. Inse skriver:
    26 juni, 2026 kl. 09:02

    Underbar 🫶🏻

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  2. GGGGHHHIIII skriver:
    26 juni, 2026 kl. 09:32

    spelet är oavgjort

    Svara
  3. Sosse skriver:
    26 juni, 2026 kl. 10:52

    ❤️🇸🇴❤️

    Svara
  4. Sosse skriver:
    26 juni, 2026 kl. 10:54

    ❤️🇸🇪❤️

    Heja Sverige!

    Svara
  5. Andreas skriver:
    26 juni, 2026 kl. 11:44

    Jag visste att sverige skulle gå vidare.grattis grattis till det svenska laget ni är bäst

    Svara
  6. L H skriver:
    26 juni, 2026 kl. 12:03

    Heja 🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪

    Svara
  7. Anonym skriver:
    26 juni, 2026 kl. 12:33

    Går Japan också vidare?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      26 juni, 2026 kl. 13:20

      Ja. De ska möta Brasilien.

      Vänligen,

  8. Saleh skriver:
    26 juni, 2026 kl. 14:07

    Hej! Jag hoppas att våra spelare vinner VM.

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