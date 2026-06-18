Sport
Folk i Malmö som hejar på Sverige. Foto: Johan Nilsson/TT
Hon hejar på Sverige. Foto: Magnus Lejhall/TT
Folk som tittar på VM på tv. Foto: Magnus Lejhall/TT
Anthony Elanga och Yasin Ayari i Sveriges lag. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
VM är populärt
Nu är det VM
i fotboll för herrar.
Sveriges lag är med.
Många tittar på VM på tv.
När Sverige vann mot Tunisien
i sin första match
tittade 1,8 miljoner svenskar
på SVT1 och SVT Play.
Det var rekord på SVT Play
för hur många som är inne samtidigt
och tittar på samma program.
På lördag den 20 juni klockan 19
spelar Sverige sin andra match.
Sverige spelar mot Nederländerna.
Matchen går att se på TV4.
Spelaren Yasin Ayari
i det svenska laget
hoppas att hela Sverige ska titta.
– Jag tror inte att någon
kommer att missa den matchen,
säger Yasin Ayari.
På många platser i Sverige
visas matchen på stora skärmar.
Folk samlas och tittar.
– Jag tror att VM i fotboll
samlar människor i hela landet.
Stödet från folk är viktigt
om vi ska gå långt i VM.
Det säger spelaren Anthony Elanga
i det svenska laget.
8 SIDOR/TT
18 juni 2026