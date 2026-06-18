VM är populärt

Nu är det VM

i fotboll för herrar.

Sveriges lag är med.

Många tittar på VM på tv.

När Sverige vann mot Tunisien

i sin första match

tittade 1,8 miljoner svenskar

på SVT1 och SVT Play.

Det var rekord på SVT Play

för hur många som är inne samtidigt

och tittar på samma program.

På lördag den 20 juni klockan 19

spelar Sverige sin andra match.

Sverige spelar mot Nederländerna.

Matchen går att se på TV4.

Spelaren Yasin Ayari

i det svenska laget

hoppas att hela Sverige ska titta.

– Jag tror inte att någon

kommer att missa den matchen,

säger Yasin Ayari.

På många platser i Sverige

visas matchen på stora skärmar.

Folk samlas och tittar.

– Jag tror att VM i fotboll

samlar människor i hela landet.

Stödet från folk är viktigt

om vi ska gå långt i VM.

Det säger spelaren Anthony Elanga

i det svenska laget.

8 SIDOR/TT