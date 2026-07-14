Sport

Spelarna i Spaniens lag är på en gräsmatta och tränar.

Spaniens lag på en träning. Foto: Julio Cortez/AP/TT

Frankrike mot Spanien i VM

Nu är det fyra lag kvar
i VM i fotboll för herrar.
Det är semifinaler.

I den första semifinalen
spelar Frankrike mot Spanien.
Matchen är
i staden Dallas i USA.

Det kan bli
en spännande match.
Länderna har två
av världens bästa lag.

Senaste gången
som Frankrike vann VM
var år 2018.
Spanien vann år 2010.

Matchen börjar klockan 21.00
och du kan se den på SVT.

I den andra semifinalen
spelar England mot Argentina.
Den matchen är i morgon onsdag.

8 SIDOR

De har gjort flest mål i VM

  • Kylian Mbappé i Frankrike 8 mål
  • Lionel Messi i Argentina 8 mål
  • Erling Haaland i Norge 7 mål
  • Harry Kane i England 6 mål
  • Jude Bellingham i England 6 mål
Han firar efter ett mål. Kylian Mbappé. Foto: Steven Senne/AP/TT

14 juli 2026

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