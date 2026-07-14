Frankrike mot Spanien i VM

Nu är det fyra lag kvar

i VM i fotboll för herrar.

Det är semifinaler.

I den första semifinalen

spelar Frankrike mot Spanien.

Matchen är

i staden Dallas i USA.

Det kan bli

en spännande match.

Länderna har två

av världens bästa lag.

Senaste gången

som Frankrike vann VM

var år 2018.

Spanien vann år 2010.

Matchen börjar klockan 21.00

och du kan se den på SVT.

I den andra semifinalen

spelar England mot Argentina.

Den matchen är i morgon onsdag.

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