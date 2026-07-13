Sport

De norska spelarna är ledsna. Tränaren håller om huvudet på en av spelarna.

Norges tränare Ståle Solbakken tröstar spelaren Martin Ødegaard. Foto: Rebecca Blackwell/AP/TT

Norge ute ur VM

I lördags spelade
Norge mot England.
Det var kvartsfinal i VM
i fotboll för herrar.

Många tyckte att Norge
var bättre än England i matchen.
Men Norge förlorade ändå.
England vann med 2–1.
Jude Bellingham gjorde
båda målen för England.

Det här är de norska herrarnas
bästa VM någonsin.
Folket ska fira dem
hemma i Oslo
i dag måndag.

Nu är det bara
fyra lag kvar i VM.
De ska spela semifinaler.

Frankrike spelar
mot Spanien på tisdag.
England spelar mot
Argentina på onsdag.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

13 juli 2026

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6 kommentarer
  1. Ball skriver:
    13 juli, 2026 kl. 10:34

    Heja England 😘😘😘😘😘

    Svara
  2. Maja skriver:
    13 juli, 2026 kl. 12:01

    Här är den kortare kommentaren utan extra text så att du kan kopiera den:

    Hej Martin! Bra skrivet. Det var spännande att läsa om Norges historiska VM. Jag undrar vad som gjorde att England kunde vända matchen och vinna trots att Norge spelade bättre.

    Svara
  3. Maja skriver:
    13 juli, 2026 kl. 12:02

    Va? Varför skrev den så?
    ”Här är den kortare kommentaren utan extra text så att du kan kopiera den”

    Svara
  4. Arthur skriver:
    13 juli, 2026 kl. 12:59

    C’mon England ni kan köra och kämpa mot Argentina i kommande match.

    Svara
  5. Enarl skriver:
    13 juli, 2026 kl. 13:15

    Norrmän kommer att vinna en annan gång mot England. Det är säkert💪👏👍

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  6. UA skriver:
    13 juli, 2026 kl. 14:05

    Heja Frankrike

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