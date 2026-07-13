Norge ute ur VM

I lördags spelade

Norge mot England.

Det var kvartsfinal i VM

i fotboll för herrar.

Många tyckte att Norge

var bättre än England i matchen.

Men Norge förlorade ändå.

England vann med 2–1.

Jude Bellingham gjorde

båda målen för England.

Det här är de norska herrarnas

bästa VM någonsin.

Folket ska fira dem

hemma i Oslo

i dag måndag.

Nu är det bara

fyra lag kvar i VM.

De ska spela semifinaler.

Frankrike spelar

mot Spanien på tisdag.

England spelar mot

Argentina på onsdag.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR