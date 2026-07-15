Spanien klart för final

I tisdags var det semifinal

i VM i fotboll för herrar.

Spanien spelade mot Frankrike.

Många trodde att Frankrike

skulle vinna matchen.

Men Spanien var mycket bättre.

De vann med 2–0.

Nu tror många att Spanien

kommer att vinna finalen.

I finalen ska Spanien

möta vinnaren

i matchen mellan

England och Argentina.

Den matchen är

i kväll klockan 21.00.

Matchen går i TV4.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR