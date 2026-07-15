Sport

Han firar sitt mål tillsammans med två avbytare.

Det var spelaren Pedro Porro som gjorde 2–0 för Spanien. Foto: Ashley Landis/AP/TT

Spanien klart för final

I tisdags var det semifinal
i VM i fotboll för herrar.
Spanien spelade mot Frankrike.

Många trodde att Frankrike
skulle vinna matchen.
Men Spanien var mycket bättre.
De vann med 2–0.

Nu tror många att Spanien
kommer att vinna finalen.

I finalen ska Spanien
möta vinnaren
i matchen mellan
England och Argentina.
Den matchen är
i kväll klockan 21.00.
Matchen går i TV4.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

15 juli 2026

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3 kommentarer
  1. Elias skriver:
    15 juli, 2026 kl. 09:09

    Hej 8 sidor! Den kvinnliga rösten läser jätte långsamt och det är tråkigt. Den manliga rösten är bättre eftersom den läser som vanligt. snälla byta den rösten eller justera ljudhastigheten tack.

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    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      15 juli, 2026 kl. 09:23

      Hej Elias!

      Om du klickar på de tre strecken
      och sedan på Uppläsningsröst
      så kan du välja vilken röst du vill ha.

      Om du klickar på de tre strecken
      och sedan på Inställningar
      och sedan på klockan
      så kan du välja hastighet på rösten.

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  2. Matheo skriver:
    15 juli, 2026 kl. 10:05

    Jag hejade på Spanien sedan vi åkte ut! Eller först Portugal men sen Spanien

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