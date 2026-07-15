Sport
Det var spelaren Pedro Porro som gjorde 2–0 för Spanien. Foto: Ashley Landis/AP/TT
Spanien klart för final
I tisdags var det semifinal
i VM i fotboll för herrar.
Spanien spelade mot Frankrike.
Många trodde att Frankrike
skulle vinna matchen.
Men Spanien var mycket bättre.
De vann med 2–0.
Nu tror många att Spanien
kommer att vinna finalen.
I finalen ska Spanien
möta vinnaren
i matchen mellan
England och Argentina.
Den matchen är
i kväll klockan 21.00.
Matchen går i TV4.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
15 juli 2026
Hej 8 sidor! Den kvinnliga rösten läser jätte långsamt och det är tråkigt. Den manliga rösten är bättre eftersom den läser som vanligt. snälla byta den rösten eller justera ljudhastigheten tack.
Hej Elias!
Om du klickar på de tre strecken
och sedan på Uppläsningsröst
så kan du välja vilken röst du vill ha.
Om du klickar på de tre strecken
och sedan på Inställningar
och sedan på klockan
så kan du välja hastighet på rösten.
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Jag hejade på Spanien sedan vi åkte ut! Eller först Portugal men sen Spanien