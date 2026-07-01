Sverige förlorade i VM

Sverige förlorade

mot Frankrike i VM

i fotboll för herrar.

Nu är Sverige ute ur VM.

Det var sextondelsfinal.

Matchen var på natten

mellan tisdag och onsdag.

Sverige lyckades länge

stoppa Frankrike

från att göra mål.

Men i slutet av

första halvleken

gick det inte längre.

Då gjorde Kylian Mbappé

1–0 till Frankrike.

I den andra halvleken

gjorde Bradley Barcola

och Kylian Mbappé

mål för Frankrike.

De vann med 3–0.

– I dag var Frankrike

bättre än oss.

De förtjänade att vinna.

Det sa spelaren

Victor Nilsson Lindelöf

till Sveriges Radio

efter matchen.

Frankrike ska spela

mot Paraguay

i nästa match.

Norge vann mot

Elfenbenskusten

och ska spela mot Brasilien.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR