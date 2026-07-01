Sport
Victor Nilsson Lindelöf efter matchen. Foto: Yuki Iwamura/AP/TT
Sverige förlorade i VM
Sverige förlorade
mot Frankrike i VM
i fotboll för herrar.
Nu är Sverige ute ur VM.
Det var sextondelsfinal.
Matchen var på natten
mellan tisdag och onsdag.
Sverige lyckades länge
stoppa Frankrike
från att göra mål.
Men i slutet av
första halvleken
gick det inte längre.
Då gjorde Kylian Mbappé
1–0 till Frankrike.
I den andra halvleken
gjorde Bradley Barcola
och Kylian Mbappé
mål för Frankrike.
De vann med 3–0.
– I dag var Frankrike
bättre än oss.
De förtjänade att vinna.
Det sa spelaren
Victor Nilsson Lindelöf
till Sveriges Radio
efter matchen.
Frankrike ska spela
mot Paraguay
i nästa match.
Norge vann mot
Elfenbenskusten
och ska spela mot Brasilien.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
1 juli 2026
Det gör inget, man kan inte alltid vara bäst.våra killar är bäst iaf.
Om 4 år får vi se vem som viner VM
Martin, du skrev på nån annan nyhet att Frankrike har ett bra lag och de kanske vinner.
Där hade du rätt faktisk!
Tråkigt att Sverige förlorade..
Vad händer nu för Sverige?
Hej Maja!
Nu får Sveriges lag deppa ett tag.
Sedan får de ta nya tag.
I höst är det tävlingen Nations League.
Nästa år börjar kvalet till EM 2028.
Hälsningar från Martin på 8 Sidor
Yuuuuppppiiiiiii
Heja Frankrike 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🌺🌹🎁🎉🌷🎊
Hej!
Med ansträngning kan vi nå önskad position.