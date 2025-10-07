De får Nobelpriset i fysik

Nu är det klart

vilka som får årets

Nobelpris i fysik.

Det är tre forskare,

John Clarke,

Michel H Devoret

och John M Martinis.

De får pris för sin forskning

om kvantmekanik.

Kvantmekanik handlar

om hur de allra minsta

delarna i universum fungerar.

I år fyller kvantmekaniken 100 år.

Det kan vara därför

Nobels grupp väljer att ge priset

till forskning om kvantmekaniken.

Forskarna har gjort experiment

som har visat hur

väldigt små delar, partiklar,

kan ta sig igenom saker

som de normalt inte borde

kunna ta sig förbi.

Forskarnas arbete har hjälpt

mycket modern teknik,

till exempel smarta telefoner, mobiler.

8 SIDOR/TT