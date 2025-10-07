Sverige

Ansikten på de tre männen visas på en stor skärm.

John Clarke, Michel H Devoret och John M Martinis får årets Nobelpris i fysik. Foto: Christine Olsson/TT

De får Nobelpriset i fysik

Nu är det klart
vilka som får årets
Nobelpris i fysik.

Det är tre forskare,
John Clarke,
Michel H Devoret
och John M Martinis.

De får pris för sin forskning
om kvantmekanik.
Kvantmekanik handlar
om hur de allra minsta
delarna i universum fungerar.

I år fyller kvantmekaniken 100 år.
Det kan vara därför
Nobels grupp väljer att ge priset
till forskning om kvantmekaniken.

Forskarna har gjort experiment
som har visat hur
väldigt små delar, partiklar,
kan ta sig igenom saker
som de normalt inte borde
kunna ta sig förbi.

Forskarnas arbete har hjälpt
mycket modern teknik,
till exempel smarta telefoner, mobiler.

8 SIDOR/TT

De får Nobelpriset i fysik år 2025

  • John Clarke är 83 år
    och kommer från
    Storbritannien.
  • Michel H Devoret är 72 år
    och kommer från Frankrike.
  • John M Martinis är 67 år
    och kommer från Frankrike.
  • Alla tre jobbar som forskare i USA.

7 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 14:15

    Ni skrev-2forskarna har gjord experiment som visar hur små små…”-ni skrev två gånger små alltså-är det inte fel???🙂

    Svara
  2. Regn skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 14:26

    Det är länge sedan man kom på att elektroner kan tunnla genom tunna barriärer i en mindre krets kallad kvantkrets. Tunnlingen sker i olika energisteg, men där den är slumpmässig av värmen, så det kan tunnla utanför dessa energisteg, vilket gör det instabilt. Det kan däremot finnas andra tillämpningar som är mycket större men än så länge okända.

    Svara
  3. Hallåa skriver:
    7 oktober, 2025 kl. 16:15

    Och Trump tror han ska få Nobelpriset av kungen å skaka hand. 🤑😤🤠Jo Tjena

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar