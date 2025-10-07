Sverige
John Clarke, Michel H Devoret och John M Martinis får årets Nobelpris i fysik. Foto: Christine Olsson/TT
De får Nobelpriset i fysik
Nu är det klart
vilka som får årets
Nobelpris i fysik.
Det är tre forskare,
John Clarke,
Michel H Devoret
och John M Martinis.
De får pris för sin forskning
om kvantmekanik.
Kvantmekanik handlar
om hur de allra minsta
delarna i universum fungerar.
I år fyller kvantmekaniken 100 år.
Det kan vara därför
Nobels grupp väljer att ge priset
till forskning om kvantmekaniken.
Forskarna har gjort experiment
som har visat hur
väldigt små delar, partiklar,
kan ta sig igenom saker
som de normalt inte borde
kunna ta sig förbi.
Forskarnas arbete har hjälpt
mycket modern teknik,
till exempel smarta telefoner, mobiler.
8 SIDOR/TT
De får Nobelpriset i fysik år 2025
- John Clarke är 83 år
och kommer från
Storbritannien.
- Michel H Devoret är 72 år
och kommer från Frankrike.
- John M Martinis är 67 år
och kommer från Frankrike.
- Alla tre jobbar som forskare i USA.
7 oktober 2025
Ni skrev-2forskarna har gjord experiment som visar hur små små…”-ni skrev två gånger små alltså-är det inte fel???🙂
Det är länge sedan man kom på att elektroner kan tunnla genom tunna barriärer i en mindre krets kallad kvantkrets. Tunnlingen sker i olika energisteg, men där den är slumpmässig av värmen, så det kan tunnla utanför dessa energisteg, vilket gör det instabilt. Det kan däremot finnas andra tillämpningar som är mycket större men än så länge okända.
Och Trump tror han ska få Nobelpriset av kungen å skaka hand. 🤑😤🤠Jo Tjena