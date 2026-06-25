Sverige

Grävmaskiner syns och rök från skorstenar.

SSAB bygger ett nytt stålverk i Luleå. Det ska vara bra för klimatet. Men flera arbetare på bygget har blivit sjuka. Foto: TT

Arbetare sjuk i Luleå

En till person har blivit
sjuk i Luleå.
Personen jobbar
med att bygga ett nytt stålverk
för företaget SSAB.

Tidigare i våras blev
över 30 arbetare där sjuka.
De mådde illa, blödde näsblod
och fick ont i huvudet.
Till slut stoppades bygget.

Experter hittade
inte något farligt i marken
där arbetarna jobbade.

Damm, torr luft och virus
tillsammans gjorde arbetarna sjuka,
sa företaget.
Sedan öppnade de bygget igen.

Men nu är delar av arbetet
stoppat igen.

Tidningen Dagens Nyheter
har pratat med flera experter.
De är kritiska till företagets
förklaring till varför arbetarna
blivit sjuka.
De tycker att dammet
från marken
måste undersökas mer.

8 SIDOR/TT

25 juni 2026

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2 kommentarer
  1. v skriver:
    25 juni, 2026 kl. 10:05

    något är det ju. ingen ska behöva vara sjuk på ett jobb.

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  2. BGr skriver:
    25 juni, 2026 kl. 10:49

    Oj hbfv😷

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