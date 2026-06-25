Arbetare sjuk i Luleå

En till person har blivit

sjuk i Luleå.

Personen jobbar

med att bygga ett nytt stålverk

för företaget SSAB.

Tidigare i våras blev

över 30 arbetare där sjuka.

De mådde illa, blödde näsblod

och fick ont i huvudet.

Till slut stoppades bygget.

Experter hittade

inte något farligt i marken

där arbetarna jobbade.

Damm, torr luft och virus

tillsammans gjorde arbetarna sjuka,

sa företaget.

Sedan öppnade de bygget igen.

Men nu är delar av arbetet

stoppat igen.

Tidningen Dagens Nyheter

har pratat med flera experter.

De är kritiska till företagets

förklaring till varför arbetarna

blivit sjuka.

De tycker att dammet

från marken

måste undersökas mer.

8 SIDOR/TT