Sverige
Det blir mycket arbete på vägarna i sommar. Foto: Janerik Henriksson/TT
Mycket arbete på vägarna
I sommar ska det bli arbeten
på flera vägar i Sverige.
Den som ska ut och köra bil
kan få svårare att ta sig fram.
Arbetena är till för
att vägarna ska bli bättre.
Det säger myndigheten
Trafikverket.
Det finns en plan för arbetena.
Vissa arbeten
kan hålla på i flera år.
Trafikverket säger
att när arbetena är klara
ska det bli lättare
att ta sig fram på vägarna.
Redan i midsommar kan det bli
svårare att ta sig fram
för folk i bil.
Folk som ska köra
kan gå in på Trafikverket sajt
för att se var arbetena är.
Myndigheten har också
andra råd.
– Var inte trött när du kör, ta pauser,
håll avstånd till andra bilar
och kör inte för fort.
Det säger Annika Canaki
på Trafikverket.
Det är också viktigt
att köra extra långsamt
förbi arbeten på vägarna.
Människor jobbar där
och de kan bli skadade
om folk kör för fort.
Det är ett problem
att stressade människor i bilar
ibland blir arga
när det är arbeten på vägarna.
– De flesta som kör bil
visar respekt och hänsyn.
Men tyvärr så har det hänt
att arbetare har blivit
hotade med våld,
säger Annika Canaki.
På Trafikverkets sajt
kan du hitta en karta över platser
där det är arbete på vägarna.
8 SIDOR/TT
Råd för resan med bil
- Starta resan i god tid.
- Var utvilad.
- Kör inte för fort.
- Se till att alla i bilen
har bälten på sig.
- Håll avstånd.
- Låt bli mobilen
när du kör.
- Ta raster ofta.
- Kör inte bil
om du druckit alkohol.
Om du plötsligt
måste stanna på vägen:
- Sätt på varningsblinkers.
- Sätt ut varningstriangel.
- Gå bort från vägen.
- Larma.
Informationen kommer från
myndigheten Trafikverket.
18 juni 2026