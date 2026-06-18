Mycket arbete på vägarna

I sommar ska det bli arbeten

på flera vägar i Sverige.

Den som ska ut och köra bil

kan få svårare att ta sig fram.

Arbetena är till för

att vägarna ska bli bättre.

Det säger myndigheten

Trafikverket.

Det finns en plan för arbetena.

Vissa arbeten

kan hålla på i flera år.

Trafikverket säger

att när arbetena är klara

ska det bli lättare

att ta sig fram på vägarna.

Redan i midsommar kan det bli

svårare att ta sig fram

för folk i bil.

Folk som ska köra

kan gå in på Trafikverket sajt

för att se var arbetena är.

Myndigheten har också

andra råd.

– Var inte trött när du kör, ta pauser,

håll avstånd till andra bilar

och kör inte för fort.

Det säger Annika Canaki

på Trafikverket.

Det är också viktigt

att köra extra långsamt

förbi arbeten på vägarna.

Människor jobbar där

och de kan bli skadade

om folk kör för fort.

Det är ett problem

att stressade människor i bilar

ibland blir arga

när det är arbeten på vägarna.

– De flesta som kör bil

visar respekt och hänsyn.

Men tyvärr så har det hänt

att arbetare har blivit

hotade med våld,

säger Annika Canaki.

På Trafikverkets sajt

kan du hitta en karta över platser

där det är arbete på vägarna.

8 SIDOR/TT