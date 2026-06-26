Sverige
Folk som badar i Halland. Bilden är från förra året. Foto: Johan Nilsson/TT
Mycket varmt i helgen
Myndigheten SMHI varnar
för mycket varmt väder
i helgen.
Det kan bli 35 grader varmt
i södra Sverige.
Varmast blir det
i delar av Blekinge,
Kalmar och Kronobergs län.
Men det blir varmt
i resten av Götaland också.
På grund av värmen stoppas
en del tåg i Kalmar, Östergötland
och Värmland fram
till måndag morgon.
Varningen med värmen
gäller till måndag.
Men värmen kan stanna längre.
Det är inte klart hur länge.
– Värmen minskar
i västra Sverige
i början av nästa vecka.
Men i sydöstra Götaland
kan det fortfarande bli
30 grader varmt.
Det säger Johan Lundberg
som är expert på SMHI.
Han tipsar folk
att dricka mycket
och ta det lugnt i värmen.
I norra Sverige blir
det regn och ungefär
20 grader varmt.
8 SIDOR/TT
26 juni 2026
Jag tycker inte om varmem(((
DRICKA MYCKET ALLIHOPA!
Man ska verkligen ta hand om sig speciellt om man är gammal. Var inomhus sätt på fläkten ,drick mycket vätska .
Jag ÄLSKAR vermen😄
Man behöver inte åka utomlands på semester. Sverige är ett paradis, vacker natur ,sjöar ,mm.och 30 grader varmt. Varför slössa pengar på utlandsresa???
…naturligtvis Katarina!🙂😎