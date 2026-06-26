Mycket varmt i helgen

Myndigheten SMHI varnar

för mycket varmt väder

i helgen.

Det kan bli 35 grader varmt

i södra Sverige.

Varmast blir det

i delar av Blekinge,

Kalmar och Kronobergs län.

Men det blir varmt

i resten av Götaland också.

På grund av värmen stoppas

en del tåg i Kalmar, Östergötland

och Värmland fram

till måndag morgon.

Varningen med värmen

gäller till måndag.

Men värmen kan stanna längre.

Det är inte klart hur länge.

– Värmen minskar

i västra Sverige

i början av nästa vecka.

Men i sydöstra Götaland

kan det fortfarande bli

30 grader varmt.

Det säger Johan Lundberg

som är expert på SMHI.

Han tipsar folk

att dricka mycket

och ta det lugnt i värmen.

I norra Sverige blir

det regn och ungefär

20 grader varmt.

8 SIDOR/TT