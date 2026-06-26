Sverige

En badstrand med mycket folk i vattnet.

Folk som badar i Halland. Bilden är från förra året. Foto: Johan Nilsson/TT

Mycket varmt i helgen

Myndigheten SMHI varnar
för mycket varmt väder
i helgen.
Det kan bli 35 grader varmt
i södra Sverige.

Varmast blir det
i delar av Blekinge,
Kalmar och Kronobergs län.
Men det blir varmt
i resten av Götaland också.

På grund av värmen stoppas
en del tåg i Kalmar, Östergötland
och Värmland fram
till måndag morgon.

Varningen med värmen
gäller till måndag.
Men värmen kan stanna längre.
Det är inte klart hur länge.

– Värmen minskar
i västra Sverige
i början av nästa vecka.
Men i sydöstra Götaland
kan det fortfarande bli
30 grader varmt.

Det säger Johan Lundberg
som är expert på SMHI.

Han tipsar folk
att dricka mycket
och ta det lugnt i värmen.

I norra Sverige blir
det regn och ungefär
20 grader varmt.

8 SIDOR/TT

26 juni 2026

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6 kommentarer
  1. Anonym skriver:
    26 juni, 2026 kl. 10:10

    Jag tycker inte om varmem(((

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  2. MILENA LUISA skriver:
    26 juni, 2026 kl. 10:17

    DRICKA MYCKET ALLIHOPA!

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  3. V skriver:
    26 juni, 2026 kl. 10:59

    Man ska verkligen ta hand om sig speciellt om man är gammal. Var inomhus sätt på fläkten ,drick mycket vätska .

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  4. H L skriver:
    26 juni, 2026 kl. 12:02

    Jag ÄLSKAR vermen😄

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  5. Katarina n skriver:
    26 juni, 2026 kl. 12:58

    Man behöver inte åka utomlands på semester. Sverige är ett paradis, vacker natur ,sjöar ,mm.och 30 grader varmt. Varför slössa pengar på utlandsresa???

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  6. MILENA LUISA skriver:
    26 juni, 2026 kl. 13:49

    …naturligtvis Katarina!🙂😎

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