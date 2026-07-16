Misstänkt spion är sjuk

En man som är 34 år

är misstänkt för att

ha spionerat på Sverige

för att hjälpa Ryssland.

8 Sidor har skrivit om det.

Nu är det en rättegång

mot mannen.

Mannen är mycket psykiskt sjuk.

Det säger läkare.

Därför kommer mannen

troligen inte få fängelse

om han blir dömd.

Då kommer han att få vård.

Mannen är också misstänkt

för att ha försökt få en person

att mörda.

8 SIDOR/TT