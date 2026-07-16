Sverige
Rättegången mot mannen är i domstolen Stockholms tingsrätt. Foto: Magnus Andersson/TT
Misstänkt spion är sjuk
En man som är 34 år
är misstänkt för att
ha spionerat på Sverige
för att hjälpa Ryssland.
Nu är det en rättegång
mot mannen.
Mannen är mycket psykiskt sjuk.
Det säger läkare.
Därför kommer mannen
troligen inte få fängelse
om han blir dömd.
Då kommer han att få vård.
Mannen är också misstänkt
för att ha försökt få en person
att mörda.
8 SIDOR/TT
16 juli 2026
Har han sjukdomar eller vad är han sjuk för?
Hej Maja!
Läkare har undersökt mannen.
De säger att mannen har
en allvarlig psykisk störning.
Vi vet inte mer än så.
Hälsningar från 8 Sidor
In med skiten bara förederi ska man inte acceptera. Han visste vad han gjorde.
Man kan spela att man är sjuk.och det tror jag att han gör för att slippa sitta inne på livstid. Föredare. Fy usch.