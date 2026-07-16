Sverige

Ett stort hus mitt i Stockholm.

Rättegången mot mannen är i domstolen Stockholms tingsrätt. Foto: Magnus Andersson/TT

Misstänkt spion är sjuk

En man som är 34 år
är misstänkt för att
ha spionerat på Sverige
för att hjälpa Ryssland.

8 Sidor har skrivit om det.

Nu är det en rättegång
mot mannen.

Mannen är mycket psykiskt sjuk.
Det säger läkare.
Därför kommer mannen
troligen inte få fängelse
om han blir dömd.
Då kommer han att få vård.

Mannen är också misstänkt
för att ha försökt få en person
att mörda.

8 SIDOR/TT

16 juli 2026

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4 kommentarer
  1. Maja skriver:
    16 juli, 2026 kl. 12:11

    Har han sjukdomar eller vad är han sjuk för?

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    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      16 juli, 2026 kl. 13:25

      Hej Maja!

      Läkare har undersökt mannen.
      De säger att mannen har
      en allvarlig psykisk störning.
      Vi vet inte mer än så.

      Hälsningar från 8 Sidor

  2. ... skriver:
    16 juli, 2026 kl. 12:36

    In med skiten bara förederi ska man inte acceptera. Han visste vad han gjorde.

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  3. Jag vill ha ett tryggt samhälle skriver:
    16 juli, 2026 kl. 13:33

    Man kan spela att man är sjuk.och det tror jag att han gör för att slippa sitta inne på livstid. Föredare. Fy usch.

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