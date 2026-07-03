Sverige

Ett stort och gammalt hus på Kungsholmen i Stockholm.

Det ska bli en rättegång mot Sverige i domstolen Stockholms tingsrätt. Foto: Magnus Andersson/TT

Sverige till domstol

En domstol ska undersöka
om Sverige gör
tillräckligt mycket
för klimatet på jorden.

Det är en svensk grupp
som heter Aurora
som har klagat till domstolen
Stockholms tingsrätt.

I gruppen finns många ungdomar.
Ungdomarna vill ha bättre
miljö och bättre klimat.

De tycker att Sveriges regering
och den svenska staten
gör för lite för klimatet.
De vill att en domstol
undersöker det.

Nu är det klart att domstolen
ska undersöka det.
Det berättar Sveriges Radio.

Det blir en rättegång,
men det är inte klart när.

Gruppen Aurora försökte
klaga en gång förut
till Högsta domstolen.
Men då sa domstolen nej
till en rättegång.

8 SIDOR

3 juli 2026

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2 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    3 juli, 2026 kl. 09:51

    🥰

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  2. kroumi skriver:
    3 juli, 2026 kl. 12:04

    8 sidor den där vitta strek i himlen är dålig det gör att det rengar.
    Om ni expermerterar vattnet är det inte naturel!!!!!
    Varför pratar ni inte om de????????????
    😠😠😠😠😠

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