Sverige till domstol

En domstol ska undersöka

om Sverige gör

tillräckligt mycket

för klimatet på jorden.

Det är en svensk grupp

som heter Aurora

som har klagat till domstolen

Stockholms tingsrätt.

I gruppen finns många ungdomar.

Ungdomarna vill ha bättre

miljö och bättre klimat.

De tycker att Sveriges regering

och den svenska staten

gör för lite för klimatet.

De vill att en domstol

undersöker det.

Nu är det klart att domstolen

ska undersöka det.

Det berättar Sveriges Radio.

Det blir en rättegång,

men det är inte klart när.

Gruppen Aurora försökte

klaga en gång förut

till Högsta domstolen.

Men då sa domstolen nej

till en rättegång.

8 SIDOR