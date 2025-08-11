Världen

Två porträtt bredvid varandra.

Vladimir Putin och Donald Trump ska ha ett möte på fredag. Foto: AP/TT

De ska ha möte om Ukraina

Kriget i Ukraina har hållit på
sedan i februari år 2022.

USAs president Donald Trump
försöker ordna fred.
På fredag ska han ha
ett möte med Rysslands
president Vladimir Putin.

De ska träffas
i området Alaska i USA.

Det är ett viktigt möte.
De ska de prata om hur
det kan bli stopp på kriget.

Ukrainas ledare Volodymyr Zelenskyj
vill också vara med på mötet.
Men det är inte säkert
att det blir så.

Zelenskyj säger att Ukraina
måste vara med.
Annars kan de inte
säga ja till ett avtal.

– Det är ett krig
på vår mark,
mot vårt folk.
Det kan inte ta slut
utan oss.

Det skriver Zelenskyj
på sin sajt på internet.

Många länder i Europa
stöder Ukraina.
På måndagen har EU
ett extra möte
för att prata om Ukraina
och om mötet i Alaska.

8 SIDOR/TT

11 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
7 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 10:30

    hoppas verkligen att det blir slut på dödandet i Ukraina.

    Svara
  2. V skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 12:11

    Bättre att ge upp, förhandla med Ryssland. USA och EU är dumma i huvudet.

    Svara
  3. Katrin skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 13:54

    Det går inte att koma överens med terroristen vilken är ryssland. Vilket avtal som helst med Ryssland är inte värt det papper det är skrivet på

    Svara
  4. Sofia skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 14:25

    Säkerhetspådrag måste vara enormt. Eller skickar Putin dubbelgångare? De kan ju inte förhandla något, i bästa fall starta samtal. Alla papper måste ju ratifieras i parlamentet osv. Så det handlar bara om gratis kaffe och bakelse.

    Svara
  5. anonym skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 16:42

    Söker de om deras viktig värda handlingar .de vill behandla alla repek t för deras stater samma Tullar skatter ,kärnvapen ,och försöker också om värld besviken mellan konflikter staterna öavsett bli det bättre eller inte ,stridande och krigorna är också pågående.

    Svara
  6. K skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 17:32

    Putin vill ha HELA Ukraina och han kommer inte att sluta

    Svara
  7. Hallåa skriver:
    11 augusti, 2025 kl. 18:27

    Naturligtvis ska det göras bussnies🤡 Trump är bAra ute efter naturtillgångar,haha fred tror ni på sagor? Tydligen gör folk det🤣

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar