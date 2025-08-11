De ska ha möte om Ukraina

Kriget i Ukraina har hållit på

sedan i februari år 2022.

USAs president Donald Trump

försöker ordna fred.

På fredag ska han ha

ett möte med Rysslands

president Vladimir Putin.

De ska träffas

i området Alaska i USA.

Det är ett viktigt möte.

De ska de prata om hur

det kan bli stopp på kriget.

Ukrainas ledare Volodymyr Zelenskyj

vill också vara med på mötet.

Men det är inte säkert

att det blir så.

Zelenskyj säger att Ukraina

måste vara med.

Annars kan de inte

säga ja till ett avtal.

– Det är ett krig

på vår mark,

mot vårt folk.

Det kan inte ta slut

utan oss.

Det skriver Zelenskyj

på sin sajt på internet.

Många länder i Europa

stöder Ukraina.

På måndagen har EU

ett extra möte

för att prata om Ukraina

och om mötet i Alaska.

8 SIDOR/TT