Världen
Vladimir Putin och Donald Trump ska ha ett möte på fredag. Foto: AP/TT
De ska ha möte om Ukraina
Kriget i Ukraina har hållit på
sedan i februari år 2022.
USAs president Donald Trump
försöker ordna fred.
På fredag ska han ha
ett möte med Rysslands
president Vladimir Putin.
De ska träffas
i området Alaska i USA.
Det är ett viktigt möte.
De ska de prata om hur
det kan bli stopp på kriget.
Ukrainas ledare Volodymyr Zelenskyj
vill också vara med på mötet.
Men det är inte säkert
att det blir så.
Zelenskyj säger att Ukraina
måste vara med.
Annars kan de inte
säga ja till ett avtal.
– Det är ett krig
på vår mark,
mot vårt folk.
Det kan inte ta slut
utan oss.
Det skriver Zelenskyj
på sin sajt på internet.
Många länder i Europa
stöder Ukraina.
På måndagen har EU
ett extra möte
för att prata om Ukraina
och om mötet i Alaska.
8 SIDOR/TT
11 augusti 2025
hoppas verkligen att det blir slut på dödandet i Ukraina.
Bättre att ge upp, förhandla med Ryssland. USA och EU är dumma i huvudet.
Det går inte att koma överens med terroristen vilken är ryssland. Vilket avtal som helst med Ryssland är inte värt det papper det är skrivet på
Säkerhetspådrag måste vara enormt. Eller skickar Putin dubbelgångare? De kan ju inte förhandla något, i bästa fall starta samtal. Alla papper måste ju ratifieras i parlamentet osv. Så det handlar bara om gratis kaffe och bakelse.
Söker de om deras viktig värda handlingar .de vill behandla alla repek t för deras stater samma Tullar skatter ,kärnvapen ,och försöker också om värld besviken mellan konflikter staterna öavsett bli det bättre eller inte ,stridande och krigorna är också pågående.
Putin vill ha HELA Ukraina och han kommer inte att sluta
Naturligtvis ska det göras bussnies🤡 Trump är bAra ute efter naturtillgångar,haha fred tror ni på sagor? Tydligen gör folk det🤣