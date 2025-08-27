Världen
Många studenter från andra länder har sökt till Lunds universitet. Gammal bild. Foto: Johan Nilsson/TT
Fler vill studera i Sverige
USA har många kända
universitet och högskolor.
Duktiga studenter
från andra länder
har alltid velat studera där.
Den senaste tiden har
USAs ledare Donald Trump
bråkat med
kända universitet i USA.
Därför vill färre
studera i USA.
I stället vill fler
studera i Sverige.
Till den här hösten har mer
än tre tusen elever från USA
sökt till svenska
universitet och högskolor.
Det är 23 procent
fler än förra året.
Universitet i Lund har
fått 28 procent fler ansökningar
från studenter från USA.
– Vi ser ett mycket
större intresse än tidigare.
Många studenter säger
att de vill studera utomlands
eftersom de oroar sig för
vad som ska hända i USA.
Det säger Audrey Savage-Hultgren
som jobbar med studenter
på Lunds universitet till TV4.
Det är också fler studenter
från andra länder än USA
som söker skolor i Sverige.
De är oroliga för om de
kan få visum och stipendier i USA.
33 procent fler studenter
från andra länder
har sökt skolor i Sverige
jämfört med förra året.
Lars Strannegård är rektor
på Handelshögskolan i Stockholm.
Det är en av Sveriges mest kända skolor.
De utbildar studenter i ekonomi.
– Vi vill alltid ha de bästa
studenterna oavsett vilket
land de kommer ifrån.
Ju bättre studenter vi får
och kan utbilda desto
bättre är det för Sverige.
Det säger Lars Strannegård till TV4.
8 SIDOR
27 augusti 2025