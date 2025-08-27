Fler vill studera i Sverige

USA har många kända

universitet och högskolor.

Duktiga studenter

från andra länder

har alltid velat studera där.

Den senaste tiden har

USAs ledare Donald Trump

bråkat med

kända universitet i USA.

Därför vill färre

studera i USA.

I stället vill fler

studera i Sverige.

Till den här hösten har mer

än tre tusen elever från USA

sökt till svenska

universitet och högskolor.

Det är 23 procent

fler än förra året.

Universitet i Lund har

fått 28 procent fler ansökningar

från studenter från USA.

– Vi ser ett mycket

större intresse än tidigare.

Många studenter säger

att de vill studera utomlands

eftersom de oroar sig för

vad som ska hända i USA.

Det säger Audrey Savage-Hultgren

som jobbar med studenter

på Lunds universitet till TV4.

Det är också fler studenter

från andra länder än USA

som söker skolor i Sverige.

De är oroliga för om de

kan få visum och stipendier i USA.

33 procent fler studenter

från andra länder

har sökt skolor i Sverige

jämfört med förra året.

Lars Strannegård är rektor

på Handelshögskolan i Stockholm.

Det är en av Sveriges mest kända skolor.

De utbildar studenter i ekonomi.

– Vi vill alltid ha de bästa

studenterna oavsett vilket

land de kommer ifrån.

Ju bättre studenter vi får

och kan utbilda desto

bättre är det för Sverige.

Det säger Lars Strannegård till TV4.

