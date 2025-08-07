Världen
Donald Trump håller upp en skylt med de nya tullarna. Bilden är från april i år. Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT
Nu börjar Trumps tullar
I april i år sa
USAs ledare Donald Trump
att det ska bli tullar
på varor som länder
säljer till USA.
Tullar är ett slags
skatter som gör
saker dyrare att köpa.
De tullarna börjar
gälla i dag
den 7 augusti.
Länderna i EU får
15 procent i skatt
på saker som
de säljer till USA.
Det gäller också
Sverige som är
med i EU.
Elisabeth Svantesson
är Sveriges minister
för pengar.
Hon tycker att
tullarna är dåliga för Sverige.
Hon tror att tullarna gör det
svårare för svenska företag
att sälja saker till USA.
Då kan landet Sverige
tjäna mindre pengar.
Då är risken större
att fler personer blir utan jobb.
Många länder
i världen får mycket
högre tullar än EU.
Indien och Brasilien kommer
till exempel att få
50 procent i tullar för
saker de säljer till USA.
8 SIDOR/TT
7 augusti 2025
HM!!!
Är de svenska företag, som ska betala extra pengar till usa eller blir de us kunder som ska få samma vara för högre pris? Det bör vara enkelt att sätta tullavgift på prislapp. Så varför ska man bry sig? Om man vill skippa administration så kan man exportera till andra länder.
Allt har gått upp i pris i år innan Trump gjorde det här, så det du säger är att folk inte kommer att reagera när priserna går upp för tredje gången på ett år 🥲