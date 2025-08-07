Nu börjar Trumps tullar

I april i år sa

USAs ledare Donald Trump

att det ska bli tullar

på varor som länder

säljer till USA.

Tullar är ett slags

skatter som gör

saker dyrare att köpa.

De tullarna börjar

gälla i dag

den 7 augusti.

Länderna i EU får

15 procent i skatt

på saker som

de säljer till USA.

Det gäller också

Sverige som är

med i EU.

Elisabeth Svantesson

är Sveriges minister

för pengar.

Hon tycker att

tullarna är dåliga för Sverige.

Hon tror att tullarna gör det

svårare för svenska företag

att sälja saker till USA.

Då kan landet Sverige

tjäna mindre pengar.

Då är risken större

att fler personer blir utan jobb.

Många länder

i världen får mycket

högre tullar än EU.

Indien och Brasilien kommer

till exempel att få

50 procent i tullar för

saker de säljer till USA.

