Möte mellan Trump och Xi

USAs ledare Donald Trump

träffade Kinas ledare Xi Jinping.

Det var första gången på sex år.

Mötet var i Busan i Sydkorea

i onsdags.

Donald Trump sa

att mötet var fantastiskt.

Mötet handlade mycket

om handel mellan länderna.

Nu har USA lovat att sänka

sina tullar på varor från Kina.

Tullarna ska ändras från

57 procent till 47 procent.

Tullar är ett slags skatter

som gör saker dyrare att köpa.

Med de nya tullarna

blir det billigare för folk i USA

att köpa saker från Kina.

Kina ska köpa mer

sojabönor från USA.

Kina lovade också

att sälja metaller till USA.

Donald Trump säger

att han ska komma tillbaka

till Kina i april nästa år.

Det är viktigt för ekonomin

i världen att Kina och USA

inte bråkar om handeln.

Därför säger många

att det var ett viktigt möte.

8 SIDOR/TT