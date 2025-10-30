Världen
USAs ledare Donald Trump och Kinas ledare Xi Jinping. Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT
Möte mellan Trump och Xi
USAs ledare Donald Trump
träffade Kinas ledare Xi Jinping.
Det var första gången på sex år.
Mötet var i Busan i Sydkorea
i onsdags.
Donald Trump sa
att mötet var fantastiskt.
Mötet handlade mycket
om handel mellan länderna.
Nu har USA lovat att sänka
sina tullar på varor från Kina.
Tullarna ska ändras från
57 procent till 47 procent.
Tullar är ett slags skatter
som gör saker dyrare att köpa.
Med de nya tullarna
blir det billigare för folk i USA
att köpa saker från Kina.
Kina ska köpa mer
sojabönor från USA.
Kina lovade också
att sälja metaller till USA.
Donald Trump säger
att han ska komma tillbaka
till Kina i april nästa år.
Det är viktigt för ekonomin
i världen att Kina och USA
inte bråkar om handeln.
Därför säger många
att det var ett viktigt möte.
8 SIDOR/TT
