Världen

Det ryker från ett mycket skadat hus. Brandmän jobbar. Folk håller om varandra och tittar på.

Räddningstjänsten jobbar vid ett skadat hus efter Rysslands attack mot Kiev. Över hundra hus blev skadade i attacken. Foto: AP/TT

Många döda i Kiev

Ryssland fortsätter
att attackera Ukraina.
Natten till torsdag var det
en stor attack mot
Ukrainas huvudstad Kiev.

Minst tio människor
dog i attacken.
En av de döda är ett barn.
Många fler är skadade.

Det skriver Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj
på sin sida på internet.

Ryssland attackerade
från luften med över
600 robotar och drönare.

Det är en av de största
attackerna som Ryssland
har gjort mot Kiev.
Det säger Ukrainas myndigheter.

Folk tog skydd under
broar och i tunnelbanan.
Många människor kan vara fast
under hus som rasat.

8 SIDOR/TT

28 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. Mariia skriver:
    28 augusti, 2025 kl. 10:02

    Den korrekta stavningen är Kyiv.

    Svara
  2. Sofia skriver:
    28 augusti, 2025 kl. 10:35

    RIP.

    Svara
  3. kokobANan skriver:
    28 augusti, 2025 kl. 10:59

    😭😭😭😭😭

    Svara
  4. Markus skriver:
    28 augusti, 2025 kl. 11:22

    Nej, Kiev är rätt på svenska.

    Svara
  5. Sofia skriver:
    28 augusti, 2025 kl. 11:49

    Ja, det är så med många namn. Typ Prag, Prague, Praha. Ingen säger dock Helige Franko, fler säger San Francisco.

    Svara
  6. CoolElev skriver:
    28 augusti, 2025 kl. 11:57

    Jag är elev

    Svara
