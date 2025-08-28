Många döda i Kiev

Ryssland fortsätter

att attackera Ukraina.

Natten till torsdag var det

en stor attack mot

Ukrainas huvudstad Kiev.

Minst tio människor

dog i attacken.

En av de döda är ett barn.

Många fler är skadade.

Det skriver Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj

på sin sida på internet.

Ryssland attackerade

från luften med över

600 robotar och drönare.

Det är en av de största

attackerna som Ryssland

har gjort mot Kiev.

Det säger Ukrainas myndigheter.

Folk tog skydd under

broar och i tunnelbanan.

Många människor kan vara fast

under hus som rasat.

8 SIDOR/TT