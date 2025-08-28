Det har varit en allvarlig

skjutning i USA.

Två barn är döda

och många andra är skadade.

Det hände i staden Minneapolis

på morgonen i onsdags.

Barn och lärare från

en kristen skola hade

samlats i en kyrka för att be.

Då sköt en person

utanför kyrkan

in genom fönstren.

Barn och vuxna fick

kasta sig ner på golvet.

Äldre barn ska ha

försökt att skydda

yngre barn.

De två barnen som dog

var åtta och tio år.

Tre vuxna och fjorton barn

blev skadade.

Barnen är mellan sex

och fjorton år.

Personen som sköt

ska sedan ha tagit sitt liv.

Poliserna säger att det var

23-åriga Robin Westman.

Han hade tidigare gått på skolan.

Robin Westman ska

ha varit en transperson.

Han föddes som man

men ville sedan vara kvinna.

Poliserna säger att brottet

kan vara ett terrordåd

och ett hatbrott

mot religionen kristna katoliker.

Det är vanligt med

skjutningar i USA.

I år har det varit

44 skjutningar på skolor.

Det säger nyhetsbolaget CNN.

