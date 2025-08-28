Världen
Människor samlades efter skjutningen. Foto: Bruce Kluckhohn/AP/TT
Skjutning i USA
Det har varit en allvarlig
skjutning i USA.
Två barn är döda
och många andra är skadade.
Det hände i staden Minneapolis
på morgonen i onsdags.
Barn och lärare från
en kristen skola hade
samlats i en kyrka för att be.
Då sköt en person
utanför kyrkan
in genom fönstren.
Barn och vuxna fick
kasta sig ner på golvet.
Äldre barn ska ha
försökt att skydda
yngre barn.
De två barnen som dog
var åtta och tio år.
Tre vuxna och fjorton barn
blev skadade.
Barnen är mellan sex
och fjorton år.
Personen som sköt
ska sedan ha tagit sitt liv.
Poliserna säger att det var
23-åriga Robin Westman.
Han hade tidigare gått på skolan.
Robin Westman ska
ha varit en transperson.
Han föddes som man
men ville sedan vara kvinna.
Poliserna säger att brottet
kan vara ett terrordåd
och ett hatbrott
mot religionen kristna katoliker.
Det är vanligt med
skjutningar i USA.
I år har det varit
44 skjutningar på skolor.
Det säger nyhetsbolaget CNN.
28 augusti 2025