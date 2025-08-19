Världen
Volodymyr Zelenskyj och Donald Trump står i mitten. Bredvid dem står andra ledare från Europa. Foto: Alex Brandon/AP
Viktigt möte i USA
Det är flera viktiga möten
om kriget i Ukraina nu.
USAs ledare Donald Trump
vill ordna fred.
I fredags träffade Trump
Rysslands ledare Vladimir Putin
i området Alaska i USA.
På måndagen träffade
Trump många ledare
från Europa i huvudstaden
Washington i USA.
Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj var där.
Det var också ledarna från
Frankrike, Storbritannien, Tyskland,
Italien, Finland, EU och gruppen Nato.
Förra gången Zelenskyj
träffade Trump i Washington
blev det bråk.
Nu vill ledarna i Europa
visa att Europa är
på Ukrainas sida
i kriget mot Ryssland.
Efter att Donald Trump träffat
Vladimir Putin sa Trump att
Ukraina inte kommer att få
tillbaka området Krim i Ukraina.
Han sa också att Ukraina
inte kommer att få vara med i Nato.
Efter mötet med Zelenskyj
och de andra ledarna sa Trump
att Ryssland inte ska få kriga
mot Ukraina mer om det blir fred.
Det lovar han.
Det tycker Zelenskyj och
de andra ledarna i Europa är bra.
Men ingen vet vad
som kommer att hända nu.
Donald Trump vill att
Vladimir Putin och Volodymyr Zelenskyj
ska träffas för att prata fred.
8 SIDOR/TT
19 augusti 2025
…i den sista meningen saknas ”om”-alltså om fred-eller?
Europe kan inte ens enas hur man stavar Zelenskiy, Zelenskyi, Zelenskyy eller Selenskiy eller Zelinskyj. Man envisas dock med Volodymyr med ”y” fast i deras skrivstil är det ”i” och man ändrade Kiev till Kyiv eller Kiyv. Själva ändelse ”mir” är vanlig i många slaviska namn och betyder fred (peace).
På ukrainska stavar man fred ”mir” med i namnet blir det plötsligt ”myr”.
vad
som kommer att hända nu är det att zelensky accepterar med gladje , för att den viktigast är han ska kvar på makten. Krig dödar soldater och civilian men efter krig ledarna sitter på ett bord tillsamans för att äta .
Medan Putin pratar med Trump fortsätter Ryssland att döda civila. Och han har inte ändrat sina orättvisa krav. Lita aldrig på dem.