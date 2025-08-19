Viktigt möte i USA

Det är flera viktiga möten

om kriget i Ukraina nu.

USAs ledare Donald Trump

vill ordna fred.

I fredags träffade Trump

Rysslands ledare Vladimir Putin

i området Alaska i USA.

På måndagen träffade

Trump många ledare

från Europa i huvudstaden

Washington i USA.

Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj var där.

Det var också ledarna från

Frankrike, Storbritannien, Tyskland,

Italien, Finland, EU och gruppen Nato.

Förra gången Zelenskyj

träffade Trump i Washington

blev det bråk.

Nu vill ledarna i Europa

visa att Europa är

på Ukrainas sida

i kriget mot Ryssland.

Efter att Donald Trump träffat

Vladimir Putin sa Trump att

Ukraina inte kommer att få

tillbaka området Krim i Ukraina.

Han sa också att Ukraina

inte kommer att få vara med i Nato.

Efter mötet med Zelenskyj

och de andra ledarna sa Trump

att Ryssland inte ska få kriga

mot Ukraina mer om det blir fred.

Det lovar han.

Det tycker Zelenskyj och

de andra ledarna i Europa är bra.

Men ingen vet vad

som kommer att hända nu.

Donald Trump vill att

Vladimir Putin och Volodymyr Zelenskyj

ska träffas för att prata fred.

8 SIDOR/TT