Domstolar säger nej till Trump

Donald Trump vill

bestämma olika saker.

Men domstolar i USA

säger att flera beslut

bryter mot lagen.

Trump har bestämt

att länder ska betala höga tullar,

avgifter, för att sälja saker till USA.

Men en domstol säger

att de flesta av de nya tullarna

bryter mot lagen.

Domstolen säger

att USAs riksdag

måste få rösta om tullarna.

Det har de inte fått.

Nyligen var det protester

i Los Angeles.

Då skickade Trump dit

flera tusen soldater.

Men det var olagligt att göra så,

säger en domare i en domstol.

Det är bara poliser som

får jobba när det är protester i USA.

Trump har också bestämt

att universitetet Harvard

inte ska få några pengar.

Det bryter mot

lagen om yttrandefrihet

att stoppa pengarna.

Det säger en domare

i en domstol.

