Donald Trump står med kavaj och en röd keps. På kepsen står det Trump was right about everything.

Donald Trump. Foto: AP/TT

Domstolar säger nej till Trump

Donald Trump vill
bestämma olika saker.
Men domstolar i USA
säger att flera beslut
bryter mot lagen.

Trump har bestämt
att länder ska betala höga tullar,
avgifter, för att sälja saker till USA.

Men en domstol säger
att de flesta av de nya tullarna
bryter mot lagen.
Domstolen säger
att USAs riksdag
måste få rösta om tullarna.
Det har de inte fått.

Nyligen var det protester
i Los Angeles.
Då skickade Trump dit
flera tusen soldater.

Men det var olagligt att göra så,
säger en domare i en domstol.
Det är bara poliser som
får jobba när det är protester i USA.

Trump har också bestämt
att universitetet Harvard
inte ska få några pengar.
Det bryter mot
lagen om yttrandefrihet
att stoppa pengarna.

Det säger en domare
i en domstol.

5 september 2025

  1. .... skriver:
    5 september, 2025 kl. 10:15

    Varför ska senila gamla gubbar väljas till president???

    Svara
  2. orange lover skriver:
    5 september, 2025 kl. 11:32

    varför är han orange

    Svara
  3. Sofia skriver:
    5 september, 2025 kl. 12:16

    ….: jag håller med. Jag tänkte på det redan med Biden. USA – miljoner invånare, har de inte nån lite mer normal, karismatisk ledare? Och värsta är om man tittar omkring på toppen. Vem? Alla är nåt slags annan typ människor, borta från verkliga livet. Även i Sverige och EU.

    Svara
