Ledare har möte i Kina

Den här veckan är det

ett möte i Kina.

Viktiga ledare är där.

Xi Jinping från Kina,

Narendra Modi från Indien

och Vladimir Putin från Ryssland.

Flera andra länder

har också sina ledare där,

till exempel Belarus,

Iran och Pakistan.

Mötet kan vara ett sätt

för länderna att samarbeta.

Det kan vara ett sätt

att försöka minska

USAs makt i världen.

USA är inte med på mötet.

Xi Jinping och Vladimir Putin

säger att de är vänner.

De har gjort affärer

om att Kina ska köpa

mer gas av Ryssland.

