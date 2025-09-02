Världen
Vladimir Putin från Ryssland och Narendra Modi från Indien. Foto: AP/TT
Xi Jinping från Kina och Vladimir Putin från Ryssland. Foto: AP/TT
Ledare har möte i Kina
Den här veckan är det
ett möte i Kina.
Viktiga ledare är där.
Xi Jinping från Kina,
Narendra Modi från Indien
och Vladimir Putin från Ryssland.
Flera andra länder
har också sina ledare där,
till exempel Belarus,
Iran och Pakistan.
Mötet kan vara ett sätt
för länderna att samarbeta.
Det kan vara ett sätt
att försöka minska
USAs makt i världen.
USA är inte med på mötet.
Xi Jinping och Vladimir Putin
säger att de är vänner.
De har gjort affärer
om att Kina ska köpa
mer gas av Ryssland.
2 september 2025
