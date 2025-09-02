Världen

  • China SCO

    Vladimir Putin från Ryssland och Narendra Modi från Indien. Foto: AP/TT

  • China Russia

    Xi Jinping från Kina och Vladimir Putin från Ryssland. Foto: AP/TT

Ledare har möte i Kina

Den här veckan är det
ett möte i Kina.
Viktiga ledare är där.
Xi Jinping från Kina,
Narendra Modi från Indien
och Vladimir Putin från Ryssland.

Flera andra länder
har också sina ledare där,
till exempel Belarus,
Iran och Pakistan.

Mötet kan vara ett sätt
för länderna att samarbeta.
Det kan vara ett sätt
att försöka minska
USAs makt i världen.
USA är inte med på mötet.

Xi Jinping och Vladimir Putin
säger att de är vänner.
De har gjort affärer
om att Kina ska köpa
mer gas av Ryssland.

8 SIDOR/TT

2 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Jag skriver:
    2 september, 2025 kl. 17:39

    Väst talar om krig, öst om handel.

    Svara
  2. Anonym skriver:
    2 september, 2025 kl. 19:33

    det är farligare när Kina och Ryssland har mer makt än USA

    Svara
  3. H skriver:
    2 september, 2025 kl. 20:19

    jag håller inte med Anonym

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar