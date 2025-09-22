Världen
Tre stridsflygplan av sorten Mig-31 flög över Estland. Foto: Ryska försvarsministeriet
Ryska flygplan över Estland
Ryssland hade tre stridsflygplan
i luften ovanför Estland.
De flög där i tolv minuter.
Det hände i fredags.
Det var tre plan
av sorten Mig-31.
De kan bära tunga raketer.
Gruppen Nato stoppade
de ryska planen.
Nato är en grupp med länder.
De samarbetar med militärer.
Estland är med i Nato.
Nu vill Estland
att Nato har ett möte.
Det ska handla om
hur Nato kan skydda landet.
Ryssland får kritik av Nato
och Europeiska unionen, EU.
– Det Ryssland gjorde
var mycket farligt.
Det säger Kaja Kallas.
Hon är minister i EU.
Ryssland säger
att de inte gjort fel.
De säger att planen
inte var ett hot.
Tidigare i september
hade Ryssland över
20 drönare i Polen.
Nato och Polen sköt ner
de ryska drönarna.
8 SIDOR/TT
22 september 2025
