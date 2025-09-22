Ryska flygplan över Estland

Ryssland hade tre stridsflygplan

i luften ovanför Estland.

De flög där i tolv minuter.

Det hände i fredags.

Det var tre plan

av sorten Mig-31.

De kan bära tunga raketer.

Gruppen Nato stoppade

de ryska planen.

Nato är en grupp med länder.

De samarbetar med militärer.

Estland är med i Nato.

Nu vill Estland

att Nato har ett möte.

Det ska handla om

hur Nato kan skydda landet.

Ryssland får kritik av Nato

och Europeiska unionen, EU.

– Det Ryssland gjorde

var mycket farligt.

Det säger Kaja Kallas.

Hon är minister i EU.

Ryssland säger

att de inte gjort fel.

De säger att planen

inte var ett hot.

Tidigare i september

hade Ryssland över

20 drönare i Polen.

Nato och Polen sköt ner

de ryska drönarna.

