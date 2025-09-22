Världen

Ett flygplan är på väg att lyfta.

Tre stridsflygplan av sorten Mig-31 flög över Estland. Foto: Ryska försvarsministeriet

Ryska flygplan över Estland

Ryssland hade tre stridsflygplan
i luften ovanför Estland.
De flög där i tolv minuter.
Det hände i fredags.

Det var tre plan
av sorten Mig-31.
De kan bära tunga raketer.

Gruppen Nato stoppade
de ryska planen.

Nato är en grupp med länder.
De samarbetar med militärer.
Estland är med i Nato.

Nu vill Estland
att Nato har ett möte.
Det ska handla om
hur Nato kan skydda landet.

Ryssland får kritik av Nato
och Europeiska unionen, EU.

– Det Ryssland gjorde
var mycket farligt.

Det säger Kaja Kallas.
Hon är minister i EU.

Ryssland säger
att de inte gjort fel.
De säger att planen
inte var ett hot.

Tidigare i september
hade Ryssland över
20 drönare i Polen.
Nato och Polen sköt ner
de ryska drönarna.

8 SIDOR/TT

22 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Sofia skriver:
    22 september, 2025 kl. 11:42

    Sånt händer. Man eskorterar flygplan och/eller skjuter ner. Vad ska man ha möte om? Att det var vidrigt? Ja, det var det, man behöver ju inte snacka om det – såna möten är bara för att få gratis kaffe och bakelse och en trevlig shopping resa.

    Svara
  2. Man skriver:
    22 september, 2025 kl. 12:14

    Jag är säker 100/ Att Ryssland ljuger 🤥

    Svara
  3. Alma skriver:
    22 september, 2025 kl. 13:48

    Vem ljuger inte 🤔

    Svara
  4. mb skriver:
    22 september, 2025 kl. 14:10

    Alla ljuger

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar