Världen

Två pappmuggar som sitter ihop. Det är kaffe i.

Nu är det pant på pappmuggar i Köpenhamn. Foto: Eric Risberg/AP/TT

Pant på muggar av papper

Nu kan folk i Danmarks
huvudstad Köpenhamn
panta muggar av papper.
De kan också panta andra
förpackningar av papper.

Då används papperet
till att göra nytt papper.
Det är bättre för klimatet.
Tidigare eldades det upp.

Till en början är det
det två saker
som går att panta.
Du kan panta muggarna
du får när du köper kaffe.
Du kan också panta förpackningarna
du får när du köper mat.

När du köper en mugg
med kaffe betalar du
fem danska kronor extra.
När du pantar muggen
får du fem kronor tillbaka.
Det berättar Sveriges Radio.

8 SIDOR

14 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar