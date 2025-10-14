Världen
Nu är det pant på pappmuggar i Köpenhamn. Foto: Eric Risberg/AP/TT
Pant på muggar av papper
Nu kan folk i Danmarks
huvudstad Köpenhamn
panta muggar av papper.
De kan också panta andra
förpackningar av papper.
Då används papperet
till att göra nytt papper.
Det är bättre för klimatet.
Tidigare eldades det upp.
Till en början är det
det två saker
som går att panta.
Du kan panta muggarna
du får när du köper kaffe.
Du kan också panta förpackningarna
du får när du köper mat.
När du köper en mugg
med kaffe betalar du
fem danska kronor extra.
När du pantar muggen
får du fem kronor tillbaka.
Det berättar Sveriges Radio.
14 oktober 2025