Pant på muggar av papper

Nu kan folk i Danmarks

huvudstad Köpenhamn

panta muggar av papper.

De kan också panta andra

förpackningar av papper.

Då används papperet

till att göra nytt papper.

Det är bättre för klimatet.

Tidigare eldades det upp.

Till en början är det

det två saker

som går att panta.

Du kan panta muggarna

du får när du köper kaffe.

Du kan också panta förpackningarna

du får när du köper mat.

När du köper en mugg

med kaffe betalar du

fem danska kronor extra.

När du pantar muggen

får du fem kronor tillbaka.

Det berättar Sveriges Radio.

8 SIDOR