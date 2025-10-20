Protester mot Trump

Det har varit stora

protester i USA

mot ledaren Donald Trump.

Folk protesterade mot

hur Trump styr landet.

De tycker att demokratin

och mycket annat

har blivit sämre.

De tycker att Trumps sätt

att styra USA liknar

en kung från förr i tiden.

De vill att han slutar.

Ungefär hundra tusen

människor protesterade

i staden New York.

Men det var också protester

på många andra platser i USA.

Donald Trump har svarat

med en film på internet.

Filmen är på låtsas.

I filmen sitter han i ett plan

med en krona på huvudet.

Planet släpper ut bajs

på folk som protesterar.

Även i Sverige ordnade folk

demonstrationer mot Trump.

Det var bland annat

i staden Malmö.

8 SIDOR/TT