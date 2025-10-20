Världen
Folk protesterar mot Donald Trump i New York i USA. Foto: David Carson/AP/TT
Protester mot Trump
Det har varit stora
protester i USA
mot ledaren Donald Trump.
Folk protesterade mot
hur Trump styr landet.
De tycker att demokratin
och mycket annat
har blivit sämre.
De tycker att Trumps sätt
att styra USA liknar
en kung från förr i tiden.
De vill att han slutar.
Ungefär hundra tusen
människor protesterade
i staden New York.
Men det var också protester
på många andra platser i USA.
Donald Trump har svarat
med en film på internet.
Filmen är på låtsas.
I filmen sitter han i ett plan
med en krona på huvudet.
Planet släpper ut bajs
på folk som protesterar.
Även i Sverige ordnade folk
demonstrationer mot Trump.
Det var bland annat
i staden Malmö.
8 SIDOR/TT
20 oktober 2025
Vem är kungen ”i förr i tiden”❓👑
Trump släpper ut bajs
på hela världen.
Donald Trump är USA:s mest vidrige presidenten någonsin än andra presidenter i USA!😠
Om han kommer hit till Sverige då blir det krig mot honom.😡
Dom har valt själva sin president.
President Trump är bra fredligaste president som existerar hela världen. Jag tycker det fel 8 sidor beskriver det så.
Kom ihåg att allt dokumenteras 😉
Det var också en demonstration i Stockholm,mittemot Dramaten.
helt aninigen tycker jag att obama var en mycket värre president för han sprängde ett sjuk hus
Donald Trump Är Ingen Bra President
när jag ser den där donut trumpeten vill jag bara kasta den i papperskorgen >:(