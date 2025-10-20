Världen

Massor av människor på en gata.

Folk protesterar mot Donald Trump i New York i USA. Foto: David Carson/AP/TT

Protester mot Trump

Det har varit stora
protester i USA
mot ledaren Donald Trump.

Folk protesterade mot
hur Trump styr landet.
De tycker att demokratin
och mycket annat
har blivit sämre.

De tycker att Trumps sätt
att styra USA liknar
en kung från förr i tiden.
De vill att han slutar.

Ungefär hundra tusen
människor protesterade
i staden New York.

Men det var också protester
på många andra platser i USA.

Donald Trump har svarat
med en film på internet.
Filmen är på låtsas.

I filmen sitter han i ett plan
med en krona på huvudet.
Planet släpper ut bajs
på folk som protesterar.

Även i Sverige ordnade folk
demonstrationer mot Trump.
Det var bland annat
i staden Malmö.

8 SIDOR/TT

20 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
9 kommentarer
  1. Maja skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 10:14

    Vem är kungen ”i förr i tiden”❓👑

    Svara
  2. Antifa skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 11:34

    Trump släpper ut bajs
    på hela världen.

    Svara
  3. David skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 12:51

    Donald Trump är USA:s mest vidrige presidenten någonsin än andra presidenter i USA!😠
    Om han kommer hit till Sverige då blir det krig mot honom.😡

    Svara
  4. ... skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 13:11

    Dom har valt själva sin president.

    Svara
  5. Nikko skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 13:59

    President Trump är bra fredligaste president som existerar hela världen. Jag tycker det fel 8 sidor beskriver det så.
    Kom ihåg att allt dokumenteras 😉

    Svara
  6. Eric Trottmann skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 14:35

    Det var också en demonstration i Stockholm,mittemot Dramaten.

    Svara
  7. tung tung tung sahur skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 14:48

    helt aninigen tycker jag att obama var en mycket värre president för han sprängde ett sjuk hus

    Svara
  8. Tove skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 15:28

    Donald Trump Är Ingen Bra President

    Svara
  9. PidgeyHeart skriver:
    20 oktober, 2025 kl. 20:34

    när jag ser den där donut trumpeten vill jag bara kasta den i papperskorgen >:(

    Svara
