Jordskred i Kenya

I lördags var det ett jordskred

i landet Kenya i Afrika.

Det var i de västra

delarna av landet.

Det hände efter

att kraftiga regn

gjort att massor av

jord och lera lossnat.

Det blev också

stora översvämningar.

Minst 26 människor

har dött i jordskredet.

25 människor saknas också.

Myndigheterna söker

efter människor med

hjälp av helikoptrar.

Det går inte att komma

fram på vägarna

som blivit förstörda

av lera och översvämningar.

8 SIDOR/TT