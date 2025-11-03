Världen

Leriga vägar och förstörda hus. En båt ligger upp och ned.

Det har varit ett jordskred i landet Kenya i Afrika. Foto: Andrew Kasuku/AP/TT

Jordskred i Kenya

I lördags var det ett jordskred
i landet Kenya i Afrika.
Det var i de västra
delarna av landet.

Det hände efter
att kraftiga regn
gjort att massor av
jord och lera lossnat.
Det blev också
stora översvämningar.

Minst 26 människor
har dött i jordskredet.
25 människor saknas också.

Myndigheterna söker
efter människor med
hjälp av helikoptrar.
Det går inte att komma
fram på vägarna
som blivit förstörda
av lera och översvämningar.

8 SIDOR/TT

3 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Hallåa skriver:
    3 november, 2025 kl. 11:49

    Så himla sorgligt ❤️‍🩹

