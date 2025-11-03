Världen
Det har varit ett jordskred i landet Kenya i Afrika. Foto: Andrew Kasuku/AP/TT
Jordskred i Kenya
I lördags var det ett jordskred
i landet Kenya i Afrika.
Det var i de västra
delarna av landet.
Det hände efter
att kraftiga regn
gjort att massor av
jord och lera lossnat.
Det blev också
stora översvämningar.
Minst 26 människor
har dött i jordskredet.
25 människor saknas också.
Myndigheterna söker
efter människor med
hjälp av helikoptrar.
Det går inte att komma
fram på vägarna
som blivit förstörda
av lera och översvämningar.
8 SIDOR/TT
3 november 2025
Så himla sorgligt ❤️🩹