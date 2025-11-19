Världen

  • PARIS

    Här ska det bli fler träd i Paris. Foto: Petra Hedbom/TT

  • PARIS

    Catherine Gall är forskare. Foto: Petra Hedbom/TT

  • PARIS

    I området Batignolles är det nu mer grönt. Foto: Petra Hedbom/TT

Så ska Paris klara värme

Frankrikes huvudstad Paris
har stora problem
med mycket varmt väder
på somrarna.

I somras stängde många skolor
för att det var för varmt.
Fler gamla människor dör
också av extrem värme
i Paris jämfört med
andra stora städer.

Därför jobbar Paris politiker mycket
med att minska stadens utsläpp
och för att göra livet lättare
för människor när det är varmt.

Arbetare planterar
flera tusen träd i staden.
De bygger många cykelbanor,
fler badplatser och områden med parker.
Bilar förbjuds på flera gator i staden.

Franska forskaren Catherine Gall
vet hur städer kan byggas
för att vara bra för klimatet.

Ett sätt är att människor
ska kunna nå affärer, arbete, skola,
sjukvård, bibliotek och biograf
inom 15 minuter från där de bor.
Det kan vara med cykel
eller genom att promenera.

Det ska göra
att människor mår bättre
och att utsläppen
från trafik minskar.

– Det som är bra för klimatet
är också bra för människor.
Det verkar som att politikerna
börjar förstå det,
säger Catherine Gall.

8 SIDOR/TT

Krisen med klimatet

  • Klimatet blir varmare
    mycket snabbare i Europa
    än på många andra platser i världen.
    Det visar forskning.
  • När klimatet blir varmare
    blir det vanligare
    med extremt väder.
  • När det blir ungefär 50 grader varmt
    blir det svårt i stora städer.
    Asfalt kan smälta.
    Maskiner för luftkonditionering
    kan sluta fungera.
    Järnvägar och system för mobiler
    kan också sluta fungera.
  • Träd och områden
    med grönska ger svalka.
    Och de fångar upp
    utsläpp av koldioxid.

19 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. Vinne skriver:
    19 november, 2025 kl. 11:47

    Varför förbjuda bilar? Elbilar är ju väl bra?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      19 november, 2025 kl. 11:56

      Hej Vinne

      Det handlar framför allt om
      att de vill förbjuda bilar
      som går på bensin
      och som släpper ut avgaser.

      /8 Sidor

  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    19 november, 2025 kl. 14:07

    Men min vän besökte Paris och hon berättade att där finns väldigt vackra parker…är det så allvarligt där???😊😎

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      19 november, 2025 kl. 14:12

      Hej Luisa!

      I somras var det
      otroligt varmt i Paris.
      Vi skrev om det i juli.
      Här är den artikeln
      som du kan klicka på:

      Värmen fortsätter i Europa

      Vänliga hälsningar från 8 Sidor

  3. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    19 november, 2025 kl. 15:19

    HM! Hon beskrev fantastiska parker-men jag minns inte vilket tid de var där…det är svårt faktisk-jag är överraskad att i Frankrike de stänger skolorna-har de inte moderna byggnader?

    Svara
  4. Vinne skriver:
    19 november, 2025 kl. 15:50

    Till 8 Sidor – Diesel och Gas oxå? Eller bada bensin?

    Svara
