Så ska Paris klara värme

Frankrikes huvudstad Paris

har stora problem

med mycket varmt väder

på somrarna.

I somras stängde många skolor

för att det var för varmt.

Fler gamla människor dör

också av extrem värme

i Paris jämfört med

andra stora städer.

Därför jobbar Paris politiker mycket

med att minska stadens utsläpp

och för att göra livet lättare

för människor när det är varmt.

Arbetare planterar

flera tusen träd i staden.

De bygger många cykelbanor,

fler badplatser och områden med parker.

Bilar förbjuds på flera gator i staden.

Franska forskaren Catherine Gall

vet hur städer kan byggas

för att vara bra för klimatet.

Ett sätt är att människor

ska kunna nå affärer, arbete, skola,

sjukvård, bibliotek och biograf

inom 15 minuter från där de bor.

Det kan vara med cykel

eller genom att promenera.

Det ska göra

att människor mår bättre

och att utsläppen

från trafik minskar.

– Det som är bra för klimatet

är också bra för människor.

Det verkar som att politikerna

börjar förstå det,

säger Catherine Gall.

