Trump vill hjälpa Netanyahu

Israels ledare Benjamin Netanyahu

är sedan länge misstänkt

för flera brott.

Han är anklagad för att

ha fuskat med pengar.

Han är också anklagad

för att ha betalat

en tidning för att

skriva bra saker om honom.

Men rättegångar mot Netanyahu

har blivit stoppade

på grund av Israels krig

mot grupp Hamas i Gaza.

Nu vill USAs ledare

Donald Trump hjälpa

Netanyahu att slippa rättegångar.

Han vill benåda honom.

Trump har skrivit brev om det

till Israels president Isaac Herzog.

Trump skriver att Netanyahu

har varit en mycket bra ledare

som nu leder Israel in

i en fredlig tid.

Herzog har svarat att

om Netanyahu vill slippa rättegångar

måste han själv be om nåd.

Det säger reglerna.

Netanyahu är också anklagad

för brott i kriget i Gaza

av FNs domstol för krigsbrott.

Domstolen heter ICC.

