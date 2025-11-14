Världen
USAs ledare Donald Trump pratar med Israels ledare Benjamin Netanyahu. Foto: Somodevilla/AP/TT
Trump vill hjälpa Netanyahu
Israels ledare Benjamin Netanyahu
är sedan länge misstänkt
för flera brott.
Han är anklagad för att
ha fuskat med pengar.
Han är också anklagad
för att ha betalat
en tidning för att
skriva bra saker om honom.
Men rättegångar mot Netanyahu
har blivit stoppade
på grund av Israels krig
mot grupp Hamas i Gaza.
Nu vill USAs ledare
Donald Trump hjälpa
Netanyahu att slippa rättegångar.
Han vill benåda honom.
Trump har skrivit brev om det
till Israels president Isaac Herzog.
Trump skriver att Netanyahu
har varit en mycket bra ledare
som nu leder Israel in
i en fredlig tid.
Herzog har svarat att
om Netanyahu vill slippa rättegångar
måste han själv be om nåd.
Det säger reglerna.
Netanyahu är också anklagad
för brott i kriget i Gaza
av FNs domstol för krigsbrott.
Domstolen heter ICC.
