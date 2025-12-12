Världen

Människorna sitter gångarna till en tunnelbana.

Folk i Kievs tunnelbana i Ukraina. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT

Folket i Ukraina kan få rösta

Ryssland startade
sitt stora krig mot Ukraina
i februari år 2022.

Under kriget har Ryssland
tagit delar av Ukrainas mark,
bland annat delar av området
Donbass i östra Ukraina.

Om det ska bli fred
vill Ryssland ha hela området.

Ukraina har tidigare sagt nej
till att lämna mark till Ryssland.
Men nu kan folket i landet
få rösta om det.
Det säger Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj.

Valet måste vara säkert.
Därför måste det vara
paus i kriget först.

USA jobbar med
Ryssland och Ukraina
för att ordna en paus.
Men inget är klart än.

I Ukraina finns också
ett av Europas största
kärnkraftverk, Zaporizjzja.
Det har Ryssland tagit över.
Om det ska bli fred
vill Ukraina att Ryssland
lämnar kärnkraftverket.

8 SIDOR/TT

12 december 2025

