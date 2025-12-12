Världen
Folk i Kievs tunnelbana i Ukraina. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT
Folket i Ukraina kan få rösta
Ryssland startade
sitt stora krig mot Ukraina
i februari år 2022.
Under kriget har Ryssland
tagit delar av Ukrainas mark,
bland annat delar av området
Donbass i östra Ukraina.
Om det ska bli fred
vill Ryssland ha hela området.
Ukraina har tidigare sagt nej
till att lämna mark till Ryssland.
Men nu kan folket i landet
få rösta om det.
Det säger Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj.
Valet måste vara säkert.
Därför måste det vara
paus i kriget först.
USA jobbar med
Ryssland och Ukraina
för att ordna en paus.
Men inget är klart än.
I Ukraina finns också
ett av Europas största
kärnkraftverk, Zaporizjzja.
Det har Ryssland tagit över.
Om det ska bli fred
vill Ukraina att Ryssland
lämnar kärnkraftverket.
12 december 2025