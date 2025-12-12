Folket i Ukraina kan få rösta

Ryssland startade

sitt stora krig mot Ukraina

i februari år 2022.

Under kriget har Ryssland

tagit delar av Ukrainas mark,

bland annat delar av området

Donbass i östra Ukraina.

Om det ska bli fred

vill Ryssland ha hela området.

Ukraina har tidigare sagt nej

till att lämna mark till Ryssland.

Men nu kan folket i landet

få rösta om det.

Det säger Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj.

Valet måste vara säkert.

Därför måste det vara

paus i kriget först.

USA jobbar med

Ryssland och Ukraina

för att ordna en paus.

Men inget är klart än.

I Ukraina finns också

ett av Europas största

kärnkraftverk, Zaporizjzja.

Det har Ryssland tagit över.

Om det ska bli fred

vill Ukraina att Ryssland

lämnar kärnkraftverket.

