Världen

Flagga är hissad bakom ett hus.

Grönlands flagga. Bilden är från stan Nuuk på Grönland. Foto: Johan Nilsson/TT

De kräver möte med USA

Danska politiker
har haft ett möte
om USAs hot
mot ön Grönland.

Nu vill Danmark och Grönland
träffa politiker från USA
för att prata om hoten.

Det säger den danska
ministern Løkke Rasmussen.

USAs ledare Donald Trump
har länge pratat om
att han vill ta över Grönland.

Nyligen sa ministern
Marc Rubio att USA
vill köpa Grönland.
Men Trump har också sagt
att USA kan använda militärer
för att ta över ön.

Donald Trump har sagt
att USA behöver Grönland
för sin säkerhet.
På Grönland finns
också mycket olja, gas
och viktiga metaller.

Hoten mot Grönland
har fått mycket kritik
från flera länder i världen.

Grönland är världens största ö.
Den är en del av landet Danmark
men har en egen riksdag
och regering.

8 SIDOR/TT

7 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Vinne skriver:
    7 januari, 2026 kl. 11:59

    Men jag har hört att Danmark har sagt om USA tar eller köper Grönland, så vill Danmark ha hela Kalifornien annars accepterar inte Danmark. Plus att Danmark inte vill, men vad vill Grönland? Jag tror inte det är bara säkerhet för USA, utan att de planerar att attackera Ryssland grund av Rysslands handlingar i krig. Eller har jag fel?

