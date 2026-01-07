De kräver möte med USA

Danska politiker

har haft ett möte

om USAs hot

mot ön Grönland.

Nu vill Danmark och Grönland

träffa politiker från USA

för att prata om hoten.

Det säger den danska

ministern Løkke Rasmussen.

USAs ledare Donald Trump

har länge pratat om

att han vill ta över Grönland.

Nyligen sa ministern

Marc Rubio att USA

vill köpa Grönland.

Men Trump har också sagt

att USA kan använda militärer

för att ta över ön.

Donald Trump har sagt

att USA behöver Grönland

för sin säkerhet.

På Grönland finns

också mycket olja, gas

och viktiga metaller.

Hoten mot Grönland

har fått mycket kritik

från flera länder i världen.

Grönland är världens största ö.

Den är en del av landet Danmark

men har en egen riksdag

och regering.

