Världen
Prinsessan Mette-Marit med sin man prins Haakon. Foto: Lise Åserud/NTB/TT
Mette-Marit har fått nya lungor
Mette-Marit är prinsessa i Norge.
Nu har läkare opererat henne.
Hon har fått nya lungor.
Operationen gick bra.
Det säger norska hovet.
Mette-Marit har en sjukdom
i sina lungor.
Sjukdomen heter lungfibros.
Den som har sjukdomen
får svårt att andas och blir trött.
Vissa kan dö av sjukdomen
om de inte får hjälp.
Mette-Marit har haft
sjukdomen i några år.
Den senaste tiden
har hon blivit sjukare.
Därför har läkare opererat henne.
De tog bort hennes lungor.
Hon fick nya lungor.
De kommer från en död människa.
Det är en stor operation.
Mette-Marit måste vila länge.
Det har varit mycket nyheter
om Mette-Marit den senaste tiden.
Hon var vän med den kände
brottslingen Jeffrey Epstein.
Hennes son Marius blev dömd
till fyra års fängelse.
Mette-Marit är 52 år.
Hon är gift med Norges
kronprins Haakon.
8 SIDOR/TT
17 juni 2026
Krya på dig!🙂
Har hon väntat i några år?
Jag hoppas att operationen gick bra.
Hej!
Nej, hon har inte väntat i några år.
Hon har stått på en lista i några veckor.
Men hon har troligen inte
gått före någon annan i kön.
Det skriver tidningen Expressen.
/Hälsningar från 8 Sidor
krya på dig🥰🥰🥰🥰
det gick fort att få nya lungor. jag hoppas att hon kryar på sig fort.
Hoppas hon blir helt återstäld fort bra att hon fick nya lungor fort .kram på henne .
Självklart har hon gått före i kön. Allt annat är bara snack
Min gissning är att hon gått förbi andra . Hon var nr 8 i väntelistan
Alla är lika några är mer lika
Va fint att höra, krya på dig.
Mina tankar går också till donartorn med familj.
Klart hon fick gå före