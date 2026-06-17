Världen

De är glada. De firar Norges nationaldag.

Prinsessan Mette-Marit med sin man prins Haakon. Foto: Lise Åserud/NTB/TT

Mette-Marit har fått nya lungor

Mette-Marit är prinsessa i Norge.
Nu har läkare opererat henne.
Hon har fått nya lungor.
Operationen gick bra.
Det säger norska hovet.

Mette-Marit har en sjukdom
i sina lungor.
Sjukdomen heter lungfibros.
Den som har sjukdomen
får svårt att andas och blir trött.
Vissa kan dö av sjukdomen
om de inte får hjälp.

Mette-Marit har haft
sjukdomen i några år.
Den senaste tiden
har hon blivit sjukare.

Därför har läkare opererat henne.
De tog bort hennes lungor.
Hon fick nya lungor.
De kommer från en död människa.

Det är en stor operation.
Mette-Marit måste vila länge.

Det har varit mycket nyheter
om Mette-Marit den senaste tiden.
Hon var vän med den kände
brottslingen Jeffrey Epstein.
Hennes son Marius blev dömd
till fyra års fängelse.

Mette-Marit är 52 år.
Hon är gift med Norges
kronprins Haakon.

8 SIDOR/TT

17 juni 2026

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11 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    17 juni, 2026 kl. 13:27

    Krya på dig!🙂

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  2. Anonym skriver:
    17 juni, 2026 kl. 13:38

    Har hon väntat i några år?
    Jag hoppas att operationen gick bra.

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    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      17 juni, 2026 kl. 14:36

      Hej!

      Nej, hon har inte väntat i några år.
      Hon har stått på en lista i några veckor.
      Men hon har troligen inte
      gått före någon annan i kön.
      Det skriver tidningen Expressen.

      /Hälsningar från 8 Sidor

  3. Melker skriver:
    17 juni, 2026 kl. 14:33

    krya på dig🥰🥰🥰🥰

    Svara
  4. v skriver:
    17 juni, 2026 kl. 14:42

    det gick fort att få nya lungor. jag hoppas att hon kryar på sig fort.

    Svara
  5. Kalle anka 99000 skriver:
    17 juni, 2026 kl. 15:04

    Hoppas hon blir helt återstäld fort bra att hon fick nya lungor fort .kram på henne .

    Svara
  6. Juppe skriver:
    17 juni, 2026 kl. 16:02

    Självklart har hon gått före i kön. Allt annat är bara snack

    Svara
  7. Farah Khalilii skriver:
    17 juni, 2026 kl. 16:39

    Min gissning är att hon gått förbi andra . Hon var nr 8 i väntelistan

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  8. Farah Khalili skriver:
    17 juni, 2026 kl. 16:41

    Alla är lika några är mer lika

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  9. Elsie skriver:
    17 juni, 2026 kl. 17:24

    Va fint att höra, krya på dig.
    Mina tankar går också till donartorn med familj.

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  10. Md skriver:
    17 juni, 2026 kl. 18:38

    Klart hon fick gå före

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