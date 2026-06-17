Mette-Marit har fått nya lungor

Mette-Marit är prinsessa i Norge.

Nu har läkare opererat henne.

Hon har fått nya lungor.

Operationen gick bra.

Det säger norska hovet.

Mette-Marit har en sjukdom

i sina lungor.

Sjukdomen heter lungfibros.

Den som har sjukdomen

får svårt att andas och blir trött.

Vissa kan dö av sjukdomen

om de inte får hjälp.

Mette-Marit har haft

sjukdomen i några år.

Den senaste tiden

har hon blivit sjukare.

Därför har läkare opererat henne.

De tog bort hennes lungor.

Hon fick nya lungor.

De kommer från en död människa.

Det är en stor operation.

Mette-Marit måste vila länge.

Det har varit mycket nyheter

om Mette-Marit den senaste tiden.

Hon var vän med den kände

brottslingen Jeffrey Epstein.

Hennes son Marius blev dömd

till fyra års fängelse.

Mette-Marit är 52 år.

Hon är gift med Norges

kronprins Haakon.

8 SIDOR/TT