Världen

En man har bar överkropp. Han dricker vatten ur en flaska.

Det är mycket varmt väder i Storbritannien och andra länder i Europa just nu. Foto: AP/TT

Nya rekord i värme

Det varma vädret är
kvar i Europa.
I flera länder har
det varit rekord
i varmt väder den här veckan.

Onsdagen var den varmaste dagen
som experter någonsin
har mätt i Frankrike.
Det var över 30 grader
varmt på många platser.

Över 70 tusen fransmän
har förlorat elen i sina
hem på grund av värmen.
Nästan två tusen skolor
har stängt.

Folk i Frankrike
har också köpt fler
fläktar och maskiner
som kyler ner luften
än någonsin tidigare.

I Surrey i södra Storbritannien
var det nära 36 grader
varmt i onsdags.
Det är också ett rekord
för månaden juni.

Experter tror att det kan bli
nya rekord på torsdagen.

8 SIDOR/TT

25 juni 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    25 juni, 2026 kl. 10:09

    jag gillar inte värmen jag är en äldre person,men jag dricker mycket vatten. och kyler fötterna i kall vatten. jag går inte ut när det är så varmt. 🤪🤪🤪

    Svara
  2. bob skriver:
    25 juni, 2026 kl. 10:48

    w värrme

    Svara
  3. Rateba skriver:
    25 juni, 2026 kl. 10:56

    Må den allmänt gemytliga stämningen ,om du har inte kunnat att ta ett kallt trip dit I norröver i sverige länder för att ta ett kallt bris i varmt sommar .,du kan resa du och sin känsla i litterära resor inorr sverige där kanske finna din vila och rast .

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar