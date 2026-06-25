Världen
Det är mycket varmt väder i Storbritannien och andra länder i Europa just nu. Foto: AP/TT
Nya rekord i värme
Det varma vädret är
kvar i Europa.
I flera länder har
det varit rekord
i varmt väder den här veckan.
Onsdagen var den varmaste dagen
som experter någonsin
har mätt i Frankrike.
Det var över 30 grader
varmt på många platser.
Över 70 tusen fransmän
har förlorat elen i sina
hem på grund av värmen.
Nästan två tusen skolor
har stängt.
Folk i Frankrike
har också köpt fler
fläktar och maskiner
som kyler ner luften
än någonsin tidigare.
I Surrey i södra Storbritannien
var det nära 36 grader
varmt i onsdags.
Det är också ett rekord
för månaden juni.
Experter tror att det kan bli
nya rekord på torsdagen.
8 SIDOR/TT
25 juni 2026
jag gillar inte värmen jag är en äldre person,men jag dricker mycket vatten. och kyler fötterna i kall vatten. jag går inte ut när det är så varmt. 🤪🤪🤪
w värrme
Må den allmänt gemytliga stämningen ,om du har inte kunnat att ta ett kallt trip dit I norröver i sverige länder för att ta ett kallt bris i varmt sommar .,du kan resa du och sin känsla i litterära resor inorr sverige där kanske finna din vila och rast .