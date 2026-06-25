Nya rekord i värme

Det varma vädret är

kvar i Europa.

I flera länder har

det varit rekord

i varmt väder den här veckan.

Onsdagen var den varmaste dagen

som experter någonsin

har mätt i Frankrike.

Det var över 30 grader

varmt på många platser.

Över 70 tusen fransmän

har förlorat elen i sina

hem på grund av värmen.

Nästan två tusen skolor

har stängt.

Folk i Frankrike

har också köpt fler

fläktar och maskiner

som kyler ner luften

än någonsin tidigare.

I Surrey i södra Storbritannien

var det nära 36 grader

varmt i onsdags.

Det är också ett rekord

för månaden juni.

Experter tror att det kan bli

nya rekord på torsdagen.

8 SIDOR/TT