Världen

Porträtt. Han ser allvarlig ut.

Ukrainas ledare Volodymyr Zelenskyj. Foto: Cornelius Poppe/NTB

Stor attack mot Ryssland

Ukraina har gjort
en stor attack mot Ryssland.
Det hände natten till fredag.

Rysslands militärer
säger att de har skjutit
ner nästan 700 drönare
från Ukraina.

Det är en av Ukrainas
största attacker
sedan kriget började.

Attackerna hände
på olika platser.
Många drönare skickades
mot Rysslands huvudstad Moskva.

I området Tula träffade
drönare en fabrik
och ett hus med lägenheter.
En kvinna ska ha blivit skadad.

Ukraina har gjort
flera stora attacker
mot Ryssland de
senaste månaderna.

Nu ska Ukraina attackera
ännu mer under 40 dagar.
Det säger Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj.
Han hoppas att attackerna
ska få Ryssland att sluta kriga.

Ryssland startade kriget
mot Ukraina i februari år 2022.

8 SIDOR/TT

26 juni 2026

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1 kommentar
  1. sluta döda oskyldiga människor skriver:
    26 juni, 2026 kl. 11:56

    nu räcker det med dödandet!!!!! sluta kriga Putin lägg ner. 😡🤢😡🤢😡🤢

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