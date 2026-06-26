Ukraina har gjort

en stor attack mot Ryssland.

Det hände natten till fredag.

Rysslands militärer

säger att de har skjutit

ner nästan 700 drönare

från Ukraina.

Det är en av Ukrainas

största attacker

sedan kriget började.

Attackerna hände

på olika platser.

Många drönare skickades

mot Rysslands huvudstad Moskva.

I området Tula träffade

drönare en fabrik

och ett hus med lägenheter.

En kvinna ska ha blivit skadad.

Ukraina har gjort

flera stora attacker

mot Ryssland de

senaste månaderna.

Nu ska Ukraina attackera

ännu mer under 40 dagar.

Det säger Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj.

Han hoppas att attackerna

ska få Ryssland att sluta kriga.

Ryssland startade kriget

mot Ukraina i februari år 2022.

8 SIDOR/TT