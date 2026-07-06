Världen

Ett hus som blivit bombat.

Ryssland har gjort nya attacker mot hus i Ukraina. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT

Ryska attacker mot Kiev

Ryssland har gjort
nya attacker i Ukraina.

Under natten mot måndag
attackerade Ryssland
huvudstaden Kiev
och området runt Kiev.

Ryssland attackerade
med drönare och raketer.
Minst tio personer har dött.
Fler än 50 personer är skadade.
Flera av dem är barn.

Ryssland har attackerat hus
där vanliga människor bor.
Flera hus är förstörda.
Människor kan vara fast
under delar av ett hus som rasat.

– Det här är ett hus med bostäder.
Det är platser där människor sov
och levde sina vanliga liv.

Det skriver Timur Tkatjenko
som är chef för en grupp
militärer i Ukraina.

8 SIDOR/TT

6 juli 2026

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3 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    6 juli, 2026 kl. 11:05

    😢😠

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  2. Maja skriver:
    6 juli, 2026 kl. 11:48

    Ändras inte Kiev till ”Kyjiv”.

    Jag undrar varför det inte ändras till Kyiv.

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  3. Vinne skriver:
    6 juli, 2026 kl. 12:16

    Heter det inte Kyjiv?

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