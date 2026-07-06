Ryska attacker mot Kiev

Ryssland har gjort

nya attacker i Ukraina.

Under natten mot måndag

attackerade Ryssland

huvudstaden Kiev

och området runt Kiev.

Ryssland attackerade

med drönare och raketer.

Minst tio personer har dött.

Fler än 50 personer är skadade.

Flera av dem är barn.

Ryssland har attackerat hus

där vanliga människor bor.

Flera hus är förstörda.

Människor kan vara fast

under delar av ett hus som rasat.

– Det här är ett hus med bostäder.

Det är platser där människor sov

och levde sina vanliga liv.

Det skriver Timur Tkatjenko

som är chef för en grupp

militärer i Ukraina.

8 SIDOR/TT