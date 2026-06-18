USA och Iran är överens.

De har gjort ett nytt avtal.

Det betyder bland annat

att sundet Hormuz ska öppna.

Det här är fler saker

som de är överens om:

• Länderna lovar att direkt

sluta kriga med varandra.

• Iran lovar att inte ha kärnvapen.

• USA lovar att sluta med

ekonomiska straff mot Iran.

• USA lovar att hjälpa Iran

med 2 800 miljarder kronor.

Sundet Hormuz

ligger i havet nära Iran.

Där åker många båtar

med olja och gas.

Iran stängde sundet

när USA startade krig.

Då blev det ekonomisk

kris i hela världen.

Sundet kommer att öppna

så snart Iran har tagit bort

minorna där.

Det skriver tidningen

Dagens Nyheter.

Flera experter säger

att det är Iran som är

vinnare på avtalet.

Nu ska USA och Iran

prata mer om riktig fred.

De har 60 dagar på sig

att komma överens.

Då ska de bland annat prata om:

• Irans kärnkraft.

• Världens ekonomiska straff mot Iran.

• Israels krig mot Hizbollah i Libanon.

Det var i februari som Israel

och USA startade krig mot Iran.

USAs regering har sagt

flera olika saker om

varför de startade kriget.

8 SIDOR