Världen
Stora båtar nära sundet Hormuz. Foto: AP/TT
Sundet Hormuz ska öppna
USA och Iran är överens.
De har gjort ett nytt avtal.
Det betyder bland annat
att sundet Hormuz ska öppna.
Det här är fler saker
som de är överens om:
• Länderna lovar att direkt
sluta kriga med varandra.
• Iran lovar att inte ha kärnvapen.
• USA lovar att sluta med
ekonomiska straff mot Iran.
• USA lovar att hjälpa Iran
med 2 800 miljarder kronor.
Sundet Hormuz
ligger i havet nära Iran.
Där åker många båtar
med olja och gas.
Iran stängde sundet
när USA startade krig.
Då blev det ekonomisk
kris i hela världen.
Sundet kommer att öppna
så snart Iran har tagit bort
minorna där.
Det skriver tidningen
Dagens Nyheter.
Flera experter säger
att det är Iran som är
vinnare på avtalet.
Nu ska USA och Iran
prata mer om riktig fred.
De har 60 dagar på sig
att komma överens.
Då ska de bland annat prata om:
• Irans kärnkraft.
• Världens ekonomiska straff mot Iran.
• Israels krig mot Hizbollah i Libanon.
Det var i februari som Israel
och USA startade krig mot Iran.
USAs regering har sagt
flera olika saker om
varför de startade kriget.
8 SIDOR
18 juni 2026
Israel måste stoppa kriget, annars kan det inte bli verkligen fred 😢
Israel gillar blodbad, dom kommer aldrig att sluta. synd.
Hej!
1) Hur kan ett sund påverka hela världens ekonomi?
2) Vad betyder ekonomiska straff?
Hej Maja!
1. En stor del av världens olja åker genom sundet Hormuz.
Om oljan blir stoppad blir det brist på olja i världen.
Då blir oljan i världen mycket dyrare.
Det påverkar människor och företag.
Det påverkar också börsen där folk säljer och köper aktier.
2. Ekonomiska straff brukar kallas för sanktioner.
Det kan t ex vara att landet X
slutar att köpa saker från landet Y.
Eller att landet X tar alla pengar
som medborgare i landet Y
har på banker i landet X.
Hoppas det blev tydligare nu!
/8 Sidor