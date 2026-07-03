Världen

Barn badar i ett hav. Längre bort i horisonten syns två stora båtar.

Fler båtar passerar sundet Hormuz utanför Iran. Foto: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP/TT

Fler båtar passerar sund

Det har varit stopp för båtar
i sundet Hormuz utanför Iran.
Men nu börjar fler båtar
att passera sundet.

Efter att USA börjat
kriga mot Iran tidigare i år
så hotade Iran båtar i sundet.

Men nu åker flera båtar
per dag förbi sundet.

Det är inte klart vad det beror på.
Men det kan ha att göra med
att fler tror att kriget mellan
USA och Iran snart ska ta slut.

Det är fortfarande långt kvar
innan båtarna åker som vanligt.
Innan kriget åkte ungefär 135 båtar
om dagen förbi sundet Hormuz.
Just nu är det ungefär åtta båtar.

8 SIDOR/TT

3 juli 2026

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