Fler båtar passerar sund

Det har varit stopp för båtar

i sundet Hormuz utanför Iran.

Men nu börjar fler båtar

att passera sundet.

Efter att USA börjat

kriga mot Iran tidigare i år

så hotade Iran båtar i sundet.

Men nu åker flera båtar

per dag förbi sundet.

Det är inte klart vad det beror på.

Men det kan ha att göra med

att fler tror att kriget mellan

USA och Iran snart ska ta slut.

Det är fortfarande långt kvar

innan båtarna åker som vanligt.

Innan kriget åkte ungefär 135 båtar

om dagen förbi sundet Hormuz.

Just nu är det ungefär åtta båtar.

8 SIDOR/TT