Världen

Båtar i havet.

Båtar vid sundet Hormuz. Foto: Amirhosein Khorgooi/AP/TT

Tre nätter med attacker

Attackerna mellan USA
och Iran fortsätter.
Det är tredje natten i rad
som det är attacker.

USA attackerar Irans soldater.
Iran har attackerat länderna
Bahrain och Jordanien
på platser där det finns
amerikanska soldater.

Iran har också attackerat
två båtar i sundet Hormuz.
En person har blivit dödad
och åtta är skadade.
Båtarna är från landet
Förenade arabemiraten.

USAs ledare Donald Trump
har sagt att attackerna
mot Iran ska fortsätta.

Länderna fortsätter
att bråka om sundet Hormuz.
Iran säger att sundet
ska vara stängt.
Trump säger att sundet
ska vara öppet för båtar.

Samtidigt vill Trump
ha betalt av båtar
som ska köra igenom sundet.

Han vill att länderna
som äger båtarna ska betala
20 procents skatt för det,
tullar.

USA får kritik för det
av en grupp i
Förenta Nationerna, FN.

Det handlar om båtar
som ska åka genom sundet
med olja eller andra saker.
Trump säger att
USAs soldater ska se till
att båtarna är trygga.

8 SIDOR/TT

14 juli 2026

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2 kommentarer
  1. Muum skriver:
    14 juli, 2026 kl. 10:24

    Trump vill
    ha betalt av båtar
    som ska köra igenom sundet ? Va

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      14 juli, 2026 kl. 11:10

      Ja.

      Donald Trump vill att alla båtar
      som åker genom sundet Hormuz
      ska betala pengar för det till USA.

      /8 Sidor

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