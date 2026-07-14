Tre nätter med attacker

Attackerna mellan USA

och Iran fortsätter.

Det är tredje natten i rad

som det är attacker.

USA attackerar Irans soldater.

Iran har attackerat länderna

Bahrain och Jordanien

på platser där det finns

amerikanska soldater.

Iran har också attackerat

två båtar i sundet Hormuz.

En person har blivit dödad

och åtta är skadade.

Båtarna är från landet

Förenade arabemiraten.

USAs ledare Donald Trump

har sagt att attackerna

mot Iran ska fortsätta.

Länderna fortsätter

att bråka om sundet Hormuz.

Iran säger att sundet

ska vara stängt.

Trump säger att sundet

ska vara öppet för båtar.

Samtidigt vill Trump

ha betalt av båtar

som ska köra igenom sundet.

Han vill att länderna

som äger båtarna ska betala

20 procents skatt för det,

tullar.

USA får kritik för det

av en grupp i

Förenta Nationerna, FN.

Det handlar om båtar

som ska åka genom sundet

med olja eller andra saker.

Trump säger att

USAs soldater ska se till

att båtarna är trygga.

8 SIDOR/TT