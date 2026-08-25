Ministern sökte skydd

Den 24 augusti firade Ukraina

sin nationaldag.

För 35 år sedan

blev Ukraina ett eget land.

Många ledare kom till

staden Kiev för att fira.

Sveriges minister

Maria Malmer Stenergard

var en av dem.

Ryssland attackerade Ukraina

i februari år 2022.

Rysslands krig mot Ukraina

fortsatte också på nationaldagen.

Då varnade larm för

en attack mot Kiev.

Maria Malmer Stenergard

var tvungen att söka skydd.

Hon gick in i ett skyddsrum

en kort stund.

– Ukrainare lever

med dessa hot varje dag.

Det visar varför

det svenska stödet

till Ukraina är viktigt.

Det säger Maria Malmer Stenergard.

Hon vill att fler länder

ska hjälpa Ukraina mer.

Just nu behöver Ukraina

särskilt hjälp med luftvärnsrobotar.

Det är vapen

som kan skjuta mot flygplan,

drönare och robotar

som anfaller från luften.

8 SIDOR/TT