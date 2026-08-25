Världen
Maria Malmer Stenergard är minister i Sveriges regering. Hon jobbar med Sveriges samarbete med andra länder. Foto: Jessica Gow/TT
Ledare på plats i Ukraina. Maria Malmer Stenergard är längst till höger. Foto: Henry Nicholls/AP/TT
Storbritanniens ledare Andy Burnham är vid en vägg med foton av soldater som dött i kriget. Foto: Henry Nicholls/AP/TT
Ministern sökte skydd
Den 24 augusti firade Ukraina
sin nationaldag.
För 35 år sedan
blev Ukraina ett eget land.
Många ledare kom till
staden Kiev för att fira.
Sveriges minister
Maria Malmer Stenergard
var en av dem.
Ryssland attackerade Ukraina
i februari år 2022.
Rysslands krig mot Ukraina
fortsatte också på nationaldagen.
Då varnade larm för
en attack mot Kiev.
Maria Malmer Stenergard
var tvungen att söka skydd.
Hon gick in i ett skyddsrum
en kort stund.
– Ukrainare lever
med dessa hot varje dag.
Det visar varför
det svenska stödet
till Ukraina är viktigt.
Det säger Maria Malmer Stenergard.
Hon vill att fler länder
ska hjälpa Ukraina mer.
Just nu behöver Ukraina
särskilt hjälp med luftvärnsrobotar.
Det är vapen
som kan skjuta mot flygplan,
drönare och robotar
som anfaller från luften.
8 SIDOR/TT
25 augusti 2026