Tyskland skyller på Ryssland

I början av augusti

hände något på flygplatsen

i staden Leipzig i Tyskland.

Personalen upptäckte

en drönare med bomber.

Drönaren var nära

några ukrainska flygplan.

Personalen hann stoppa drönaren

innan den gjorde något.

Nu säger Tysklands regering

att det var Ryssland

som hade skickat drönaren.

Därför ska Tyskland straffa Ryssland.

De ska bland annat

stänga Rysslands kontor

i staden Bonn.

Rysslands regering

säger att de är oskyldiga.

Sveriges regering stöttar Tyskland.

De ska protestera

till Rysslands kontor i Sverige.

– Det här hade kunnat hända

i varje land som stöttar Ukraina,

säger statsminister

Ulf Kristersson.

8 SIDOR/TT