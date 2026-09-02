Världen
Tyska poliser på flygplatsen i Leipzig i augusti. Foto: Sebastian Willnow/DPA/AP/TT
Tyskland skyller på Ryssland
I början av augusti
hände något på flygplatsen
i staden Leipzig i Tyskland.
Personalen upptäckte
en drönare med bomber.
Drönaren var nära
några ukrainska flygplan.
Personalen hann stoppa drönaren
innan den gjorde något.
Nu säger Tysklands regering
att det var Ryssland
som hade skickat drönaren.
Därför ska Tyskland straffa Ryssland.
De ska bland annat
stänga Rysslands kontor
i staden Bonn.
Rysslands regering
säger att de är oskyldiga.
Sveriges regering stöttar Tyskland.
De ska protestera
till Rysslands kontor i Sverige.
– Det här hade kunnat hända
i varje land som stöttar Ukraina,
säger statsminister
Ulf Kristersson.
8 SIDOR/TT
2 september 2026
Hoppas ni lyckas kötta på nu😀❤
😭😭🥺🥺🥺😳😲😢😥Ryssland måste sluta kriga.
Hej!
Jag hoppas att sluta kriget ska ta slut över hela världen .
Varför blev just Tyskland utsatta?
Hej Vinne!
Det vet vi inte.
Sveriges statsminister säger
att det lika gärna kunde ha hänt
i varje annat land som stöttar
Ukraina mot Rysslands krig.
/Hälsningar 8 Sidor
Ryssland borde inte göra så.