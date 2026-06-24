Värmen kommer till Sverige

Det är mycket varmt väder

i flera länder i Europa.

Nu är värmen på väg till Sverige.

Det börjar på torsdag.

Då blir det varmt i södra Sverige.

Det kommer att vara varmt

resten av veckan.

På flera platser i södra Sverige

kommer det att bli

varmare än 30 grader.

Myndigheten SMHI

varnar för det.

Folk ska dricka vatten

och ta det lugnt,

säger myndigheten.

Det är också stor risk

att bränder startar

i skogen och marken

i södra Sverige.

8 SIDOR/TT