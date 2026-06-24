Sverige

Två personer sitter i varsin stol och läser i skuggan under ett träd.

De sitter i skuggan. Foto: Oscar Olsson/TT

Värmen kommer till Sverige

Det är mycket varmt väder
i flera länder i Europa.

Nu är värmen på väg till Sverige.
Det börjar på torsdag.
Då blir det varmt i södra Sverige.
Det kommer att vara varmt
resten av veckan.

På flera platser i södra Sverige
kommer det att bli
varmare än 30 grader.
Myndigheten SMHI
varnar för det.

Folk ska dricka vatten
och ta det lugnt,
säger myndigheten.

Det är också stor risk
att bränder startar
i skogen och marken
i södra Sverige.

8 SIDOR/TT

24 juni 2026

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7 kommentarer
  1. Bebi Peggy skriver:
    24 juni, 2026 kl. 10:28

    Igår tog jag en tur ut på landet och tittade på en del kyrkor. Där nere mot Burlöv var det inte lika varmt som där jag bor. Blommorna doftade och jag såg flera hästar och kor.

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  2. Saleh skriver:
    24 juni, 2026 kl. 10:40

    Jag tycker om varmt för att jag är väldigt gammal man 🌹

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  3. ... skriver:
    24 juni, 2026 kl. 12:09

    Nej usch jag vill ha snö

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  4. MILENA LUISA skriver:
    24 juni, 2026 kl. 12:10

    BEBI VAD FIN! Jag solade igår men idag jag är hemma-jag är lite förkyld! Bunkeflostrand är vacker-vad synd att du bor inte här! Men ute är det tomt-inget ute…är du frisk?😊😎

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  5. 😡 skriver:
    24 juni, 2026 kl. 12:18

    Neeeeej, jag vill inteeee

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  6. Folk skriver:
    24 juni, 2026 kl. 12:35

    Vi älskar sommaren eftersom vi tycker om ha något gnälla över.

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  7. Kalle anka 99000 skriver:
    24 juni, 2026 kl. 14:34

    Fy vad varmt hemsk värme avskyr det inte populärt

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