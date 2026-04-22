Världen

Ett väldigt stort hus med flera flaggstänger framför.

Ett av EUs hus i Bryssel i Belgien. Foto: Virginia Mayo/AP/TT

Mycket pengar till Ukraina

År 2022 startade Ryssland
sitt stora krig mot Ukraina.

Det kostar pengar för Ukraina
att försvara sig mot Ryssland.
Landet behöver mer pengar.

Nu har EU bestämt att låna ut
mycket pengar till Ukraina.
Det handlar om ungefär
tusen miljarder kronor.

Ungern är ett
av länderna i EU.
Ungern har  tidigare stoppat
pengarna till Ukraina.

Ungern har sagt att Ukraina
först måste laga
en ledning för olja.
Oljan går från
Ryssland till Ungern.

Nu har Ukraina
lagat ledningen.
Därför säger Ungern
ja till lånet.

Därför verkar det som
att Ukraina får pengarna.
Men först måste EU
skriva ett papper om det.

Papperet ska vara klart
senast torsdagen
den 23 april klockan 13.

8 SIDOR/TT

22 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Vinne skriver:
    22 april, 2026 kl. 14:32

    Ledningen mellan Ungern och Ryssland. Vad har det med Ukrainakriget att göra?

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      22 april, 2026 kl. 14:33

      Ledningen går genom Ukraina.
      Ungern köper olja av Ryssland.

      /8 Sidor

  2. Jimme skriver:
    22 april, 2026 kl. 15:10

    Det är bara slöseri med pengar att stödja kriget. Tyvärr! Vad håller de på med?

