År 2022 startade Ryssland

sitt stora krig mot Ukraina.

Det kostar pengar för Ukraina

att försvara sig mot Ryssland.

Landet behöver mer pengar.

Nu har EU bestämt att låna ut

mycket pengar till Ukraina.

Det handlar om ungefär

tusen miljarder kronor.

Ungern är ett

av länderna i EU.

Ungern har tidigare stoppat

pengarna till Ukraina.

Ungern har sagt att Ukraina

först måste laga

en ledning för olja.

Oljan går från

Ryssland till Ungern.

Nu har Ukraina

lagat ledningen.

Därför säger Ungern

ja till lånet.

Därför verkar det som

att Ukraina får pengarna.

Men först måste EU

skriva ett papper om det.

Papperet ska vara klart

senast torsdagen

den 23 april klockan 13.

8 SIDOR/TT