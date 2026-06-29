Världen
Båtar i sundet Hormuz. Foto: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP/TT
Länderna började kriga igen
USA och Iran
har pratat om fred.
Men förra veckan
började länderna kriga
mot varandra igen.
USA bombade Iran.
Iran bombade
amerikanska militärer
i länderna Bahrain och Kuwait.
Det är inte klart
vad som händer just nu.
Kanske har det blivit
en paus i kriget igen.
Kanske ska länderna
prata med varandra igen
på tisdag.
Då ska de framför allt
prata om det viktiga
sundet Hormuz där det
åker många båtar.
Det skriver sajten Axios i USA.
8 SIDOR/TT
29 juni 2026
Jag svär att jag visste att detta skulle hända. USA och Iran ljuger mycket. Man kan inte bara tro på dem direkt.
man kan inte förvänta sig a annat
Men idag är inte tisdag
Det är viktigt att klargöra att IRGC började beskjuta bla ett skepp från Malaysia och då började USA beskjuta mål för att hindra Iran från att beskjuta fler mål.