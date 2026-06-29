Länderna började kriga igen

USA och Iran

har pratat om fred.

Men förra veckan

började länderna kriga

mot varandra igen.

USA bombade Iran.

Iran bombade

amerikanska militärer

i länderna Bahrain och Kuwait.

Det är inte klart

vad som händer just nu.

Kanske har det blivit

en paus i kriget igen.

Kanske ska länderna

prata med varandra igen

på tisdag.

Då ska de framför allt

prata om det viktiga

sundet Hormuz där det

åker många båtar.

Det skriver sajten Axios i USA.

8 SIDOR/TT