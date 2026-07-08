Attacker mellan USA och Iran

Egentligen är det

paus i kriget

mellan USA och Iran.

Men ändå är det

attacker mellan länderna.

USA säger att Iran

har attackerat båtar

i sundet Hormuz nära Iran.

Därför har nu USA

bombat platser i Iran.

USA säger att de

bombar Irans militärer.

Iran har svarat med

att bomba platser i länderna

Kuwait och Bahrain.

Där finns det

amerikanska militärer.

Båda sidorna

skyller på varandra

för att attackerna

har börjat igen.

Det här gör att olja

och gas blir dyrare i världen.

8 SIDOR/TT