Världen
Båtar i sundet Hormuz utanför Irans kust. Foto: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP/TT
Attacker mellan USA och Iran
Egentligen är det
paus i kriget
mellan USA och Iran.
Men ändå är det
attacker mellan länderna.
USA säger att Iran
har attackerat båtar
i sundet Hormuz nära Iran.
Därför har nu USA
bombat platser i Iran.
USA säger att de
bombar Irans militärer.
Iran har svarat med
att bomba platser i länderna
Kuwait och Bahrain.
Där finns det
amerikanska militärer.
Båda sidorna
skyller på varandra
för att attackerna
har börjat igen.
Det här gör att olja
och gas blir dyrare i världen.
8 SIDOR/TT
8 juli 2026
Vapenvilan är nu över, enligt Trump, men det är inte uteslutet med nya förhandlingar. Oljepriset är nu på väg upp till 80 dollar per fat. Det är även oklart om Hormuzsundet återigen är stängt. Världens oljereserver ansågs innan den här konflikten räcka till ca 80 dagars användning globalt sett, vilket gör att det längre fram kan bli brist på olja.
ett svårt sterila problem det är olösliga ,mellan usa och Iran.
Om USA attackerar Iran igen kommer internet att stängas av och flyg ställas in. 8 Sidor: Hur kan vi, iranier som har uppehållstillstånd i Sverige och för närvarande befinner oss i Teheran, återvända till Sverige? Jag var i Tehran under förra kriget och drabbades av allvarliga psykiska trauman.