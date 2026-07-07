Världen

En öppen lastbil kör på gatan. Runt den står tusentals människor med röda flaggor.

En lastbil åker runt i Teheran med ayatolla Khameneis kista. Foto: Vahid Salemi/AP/TT

Begravning av Irans ledare

Den här veckan
är det begravning i Iran
av den förra ledaren
ayatolla Khamenei.

Han blev dödad
när Israel och USA
bombade Irans huvudstad
Teheran i februari i år.

I måndags åkte hans kista
runt på en lastbil i Teheran.
Folk sa hej då till honom.
Några hade skyltar där det stod
Vi ska döda Trump.

– Vi är inte här för att säga hej då.
Vi är här för hämnd.
Vi kommer att hämnas,
sa Fatima Hassan som var där.

På torsdag ska Khamenei
läggas i graven
i sin hemstad Mashhad.

Khamenei var ledare i Iran
från år 1989 till år 2026.

Det är Khameneis son
Mojtaba Khamenei
som är ny ledare i Iran.

Men ingen har sett honom
sedan hans pappa blev dödad.
En del tror att Mojtaba Khamenei
blev skadad av bomberna.

8 SIDOR/TT

7 juli 2026

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7 kommentarer
  1. Man skriver:
    7 juli, 2026 kl. 11:25

    Jag är säker på att khameneis son är död. Irans regeringen vill inte att säga sanningen.

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  2. 🥶🤢🥶 skriver:
    7 juli, 2026 kl. 12:22

    Man vem bryr sig dom va inga bra ledare.

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  3. Ensam skriver:
    7 juli, 2026 kl. 13:32

    Jag är i Teheran nu! Ceremonin i Teheran var mycket storslagen. Det var många människor närvarande, men många av dem talade okända språk som förmodligen inte var iranier! Och i tre dagar och nätter var vissa gator och motorvägar avstängda, och endast fotgängare fick passera, och de bjöds på mat, dryck och frukt!

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  4. MILENA LUISA skriver:
    7 juli, 2026 kl. 14:26

    Jag vet inget om Chomejni-men jag är lite ledsen för iransk folk! Jag ber för dem!💞😔

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  5. Vinne skriver:
    7 juli, 2026 kl. 15:09

    Ta honom oxå

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  6. Rateba skriver:
    7 juli, 2026 kl. 15:45

    Det är bäst att bo på en omedvetnt situation .Men när du ska vackna . Ingen vill att fattar vad ,när,var ,varför.?

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  7. Jag vill ha fred. Men det finns dumma ledare. skriver:
    7 juli, 2026 kl. 16:57

    Korkat. Hämnd gör inte någon kommer tillbaka från döden. Sluta kriga och spel tv spel istället.

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