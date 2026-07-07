Världen
En lastbil åker runt i Teheran med ayatolla Khameneis kista. Foto: Vahid Salemi/AP/TT
Begravning av Irans ledare
Den här veckan
är det begravning i Iran
av den förra ledaren
ayatolla Khamenei.
Han blev dödad
när Israel och USA
bombade Irans huvudstad
Teheran i februari i år.
I måndags åkte hans kista
runt på en lastbil i Teheran.
Folk sa hej då till honom.
Några hade skyltar där det stod
Vi ska döda Trump.
– Vi är inte här för att säga hej då.
Vi är här för hämnd.
Vi kommer att hämnas,
sa Fatima Hassan som var där.
På torsdag ska Khamenei
läggas i graven
i sin hemstad Mashhad.
Khamenei var ledare i Iran
från år 1989 till år 2026.
Det är Khameneis son
Mojtaba Khamenei
som är ny ledare i Iran.
Men ingen har sett honom
sedan hans pappa blev dödad.
En del tror att Mojtaba Khamenei
blev skadad av bomberna.
8 SIDOR/TT
7 juli 2026
Jag är säker på att khameneis son är död. Irans regeringen vill inte att säga sanningen.
Man vem bryr sig dom va inga bra ledare.
Jag är i Teheran nu! Ceremonin i Teheran var mycket storslagen. Det var många människor närvarande, men många av dem talade okända språk som förmodligen inte var iranier! Och i tre dagar och nätter var vissa gator och motorvägar avstängda, och endast fotgängare fick passera, och de bjöds på mat, dryck och frukt!
Jag vet inget om Chomejni-men jag är lite ledsen för iransk folk! Jag ber för dem!💞😔
Ta honom oxå
Det är bäst att bo på en omedvetnt situation .Men när du ska vackna . Ingen vill att fattar vad ,när,var ,varför.?
Korkat. Hämnd gör inte någon kommer tillbaka från döden. Sluta kriga och spel tv spel istället.