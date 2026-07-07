Begravning av Irans ledare

Den här veckan

är det begravning i Iran

av den förra ledaren

ayatolla Khamenei.

Han blev dödad

när Israel och USA

bombade Irans huvudstad

Teheran i februari i år.

I måndags åkte hans kista

runt på en lastbil i Teheran.

Folk sa hej då till honom.

Några hade skyltar där det stod

Vi ska döda Trump.

– Vi är inte här för att säga hej då.

Vi är här för hämnd.

Vi kommer att hämnas,

sa Fatima Hassan som var där.

På torsdag ska Khamenei

läggas i graven

i sin hemstad Mashhad.

Khamenei var ledare i Iran

från år 1989 till år 2026.

Det är Khameneis son

Mojtaba Khamenei

som är ny ledare i Iran.

Men ingen har sett honom

sedan hans pappa blev dödad.

En del tror att Mojtaba Khamenei

blev skadad av bomberna.

8 SIDOR/TT