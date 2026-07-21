Världen

En hand håller i en mobiltelefon med ikoner för sociala medier.

En mobil med appar. Foto: TT

Förbud mot sociala medier

Frankrike förbjuder
sociala medier för
barn under 15 år.

Sociala medier är
appar och sajter som

  • Facebook
  • Instagram
  • Snapchat
  • Tiktok.

Den nya lagen ska
börja gälla
den 1 september.
Då blir också mobiler
förbjudna i franska gymnasier.

Frankrike är först i Europa
med en åldersgräns
för sociala medier.

Den nya lagen
har varit viktig
för landets ledare
Emmanuel Macron.

Sociala medier kan vara dåligt
för barn och unga.
Sociala medier kan få dem
att må dåligt.
Det gäller framför allt flickor.
Det säger en fransk undersökning.

– Vi måste skydda våra
barn och ungdomar,
säger Macron.

Flera andra länder
i Europa planerar
liknande lagar.

Sverige undersöker
om det kan bli
ett liknande förbud
som i Frankrike.

8 SIDOR/TT

21 juli 2026

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5 kommentarer
  1. Vinne skriver:
    21 juli, 2026 kl. 16:28

    Tycker det är en dålig idé

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  2. V skriver:
    21 juli, 2026 kl. 16:29

    Mycket bra.

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  3. Sita skriver:
    21 juli, 2026 kl. 17:02

    Mycket bra 👍

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  4. S,k skriver:
    21 juli, 2026 kl. 17:03

    Denna lag är mycket viktig i Sverige, så den måste implementeras där för att skydda den yngre generationen från utbildningsbrister. Eleverna är ständigt upptagna med sina mobiltelefoner och slarvar med att läsa böcker.

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  5. David skriver:
    21 juli, 2026 kl. 18:40

    Hej,
    Mycket bra vi accepterar detta för att skydda barnen.

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