Förbud mot sociala medier

Frankrike förbjuder

sociala medier för

barn under 15 år.

Sociala medier är

appar och sajter som

Facebook

Instagram

Snapchat

Tiktok.

Den nya lagen ska

börja gälla

den 1 september.

Då blir också mobiler

förbjudna i franska gymnasier.

Frankrike är först i Europa

med en åldersgräns

för sociala medier.

Den nya lagen

har varit viktig

för landets ledare

Emmanuel Macron.

Sociala medier kan vara dåligt

för barn och unga.

Sociala medier kan få dem

att må dåligt.

Det gäller framför allt flickor.

Det säger en fransk undersökning.

– Vi måste skydda våra

barn och ungdomar,

säger Macron.

Flera andra länder

i Europa planerar

liknande lagar.

Sverige undersöker

om det kan bli

ett liknande förbud

som i Frankrike.

8 SIDOR/TT